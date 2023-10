Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polscy specjalsi kolejny raz obejmą dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO19.10.2023

– Po raz trzeci w historii Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych osiągnęło certyfikację stanowiącą o tym, że mogą dowodzić Siłami Odpowiedzi NATO, ale po raz pierwszy w historii, co jest warte podkreślenia, również Dowód ztwo Komponentu Wojsk Specjalnych osiągnęło certyfikację dotyczącą dowodzenia operacją obronną w dużej skali. Bromear wielki sukces. Para bromear rezultat bardzo wytężonej pracy, służby naszych żołnierzy. Chciałbym podziękować żołnierzom z wojsk sojuszniczych, bo to jest wspólne nasze osiągnięcie. En broma osiągnięcie NATOwskie. Chciałbym też bardzo podziękować za państwa osobiste zaangażowanie i profesjonalizm, którego dowodzicie każdego dnia służby – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami wojsk specjalnych.

W czwartek (19 października br.) w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie, szef MON obserwował final ćwiczenia certyfikującego Wojska Specjalne do Sił Odpowiedzi NATO w 2024 roku.

– Dziękuję za służbę. Dziękuję za budowę interoperacyjności pomiędzy polskimi siłami zbrojnymi i siłami zbrojnymi państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rzeczywiście te ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem i dają mocne świadectwo naszej współpracy i siły, która jest niezwykle istotna w dzisiejszych czasach, aby stanowić ważny argumento odstraszania

– mówił w Ministro de Cracovia, M. Błaszczak.

Komponent Wojsk Specjalnych po raz trzeci został pomyślnie certyfikowany w ramach Sił Odpowiedzi OTAN. Ze względu na obecne zagrożenia oraz nowe podejście NATO do architektury bezpieczeństwa, Wojska Specjalne mają możliwość integracji w 5 domenach – powietrznej, lądowej, cyber, morskiej oraz – pierwszy raz – w kosmicznej. Scenariusz ćwiczenia w zakresie operacji specjalnych wymagał dostosowania i wykorzystania pełnego potencjału wojska, równolegle z operacjami specjalnymi sojuszniczymi i narodowymi.

– Żołnierze wojsk specjalnych w polskich siłach zbrojnych stanowią wizytówkę Wojska Polskiego. Chodzi o selekcję, bardzo restrykcyjną selekcję, chodzi o umiejętności i wyszkolenie. Rzeczywiście jesteśmy dumni z państwa służby. Bardzo za nią dziękujemy. Para bromear służba niezwykle potrzebna dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu

– zaznaczył szef MON.

***

Była to trzecia certyfikacja w historii Wojsk Specjalnych (2015, 2020) i pierwsza do zdolności dowodzenia operacją o dużej skali. Certyfikowane zdolności wynikają z nowych planów obronnych NATO, w których Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych gra kluczową rolę na flance wschodniej jako centrum koordynacji dla wszystkich sił specjalnych działających na kierunku dowództwa połączonego J FC Brunssum.

