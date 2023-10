19.10.2023 Spała Primer Ministro Mateusz Morawiecki: wierzę, że “Solidarność”, ten wyjątkowy ruch, to także wielka przyszłość

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro Mateusz Morawiecki: wierzę, że “Solidarność”, ten wyjątkowy ruch, to także wielka przyszłość19.10.2023

El primer ministro Mateusz Morawiecki wziął udział w XXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. Nawiązał do historii „Solidarności” i podkreślił zasługi tego ugrupowania dla historii Polski. Wskazał także na duże zmiany w zakresie polityki społecznej i troski rządu o pracowników, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat. Wdrożyliśmy minimalną stawkę godzinową oraz podnieśliśmy płace minimalną. Dzięki obniżkom podatków realnie więcej pieniędzy zostaje do dispozycji Polaków. Wprowadziliśmy również m.in. programy rodzinne i wspierające. Kontynuujemy idee „Solidarności”, dbając o równomierny rozwój i wzrost dobrobytu polskich rodzin.

Walka o prawa pracownicze

– NSZZ “Solidarność” szedł zawsze z duchem czasu i walczył zarówno o prawa pracownicze, ale walczył też cały czas o lepszy ustrój, o politykę społeczną z prawdziwego zdarzenia, aż wreszcie taki czas nadszedł – podkreślił premier Mateusz Morawiecki

W ostatnich latach podnieśliśmy pensję minimalną i wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową. Para wraz z obniżką podatków sprawia, że ​​Polki i Polacy mają do dispozycji więcej środków, które mogą przeznaczyć na swoje potrzeby. Miliony pracowników mogą dzisiaj dzięki temu godniej żyć.

Historia “Solidarności”

– Wszyscy członkowie “Solidarności” tamtych lat przyłożyli się ogromnie, przyczynili się wielce do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także do zrzucenia jarzma niewoli przez kraje środkowej Europy – jarzma niewoli komunistyczn ej – zaznaczył szef polskiego rządu.

Zjazd odbywa się w 39. rocznicę zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Dla wielu działaczy „Solidarności” była to postać niezwykle ważna, która wskazywała kierunek działania. Prezes Rady Ministrów przywołał jego słowa: – „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zjednoczonych i zakorzenionych w idealłach, które zdolne są przemieniać świat”.

