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Финансовые новости: 20 октября 2023 года состоится депозитный аукцион АО “Корпорация “МСП”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 20 октября 2023 г. Валюта депозита Рубли Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн руб. 1 355 Срок размещения, дней 31 Дата внесения средств 20 октября 2023 г. Дата возврата средств 20 ноября 2023 г. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 12,0 Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн руб. 1 355 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 1 Форма отбора заявок, открытая или закрытая Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Прием заявок: с 10.30 до 10.50 Заявки в предварительном режиме: с 10.30 до 10.40 Заявки в режиме конкуренции: с 10.40 до 10.50 Формирование сводного реестра заявок: с 10.50 до 11.10 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: с 11.10 до 11.30 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 11.30 до 13.00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 11.30 до 13.30

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