Финансовые новости: 20 октября 2023 года состоится депозитный аукцион АО “Корпорация “МСП”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок 20 октября 2023 г.

Валюта депозита Рубли

Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн руб. 1 355

Срок размещения, дней 31

Дата внесения средств 20 октября 2023 г.

Дата возврата средств 20 ноября 2023 г.

Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 12,0

Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый Срочный

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн руб. 1 355

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 1

Форма отбора заявок, открытая или закрытая Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа

Прием заявок: с 10.30 до 10.50

Заявки в предварительном режиме: с 10.30 до 10.40

Заявки в режиме конкуренции: с 10.40 до 10.50

Формирование сводного реестра заявок: с 10.50 до 11.10

Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: с 11.10 до 11.30

Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 11.30 до 13.00

Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 11.30 до 13.30

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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