Финансовые новости: Динамика платежного баланса в III квартале улучшилась

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Профицит счета текущих операций увеличился по сравнению с предыдущим кварталом за счет роста экспорта при неизменном стоимостном объеме импорта. Также сократился объем дивидендов, начисленных российскими компаниями нерезидентам.

Объем экспорта увеличился к предыдущему кварталу из-за более высокой цены нефти. Его росту также способствовали хороший урожай зерновых и географическая диверсификация поставок. Вместе с тем санкционные ограничения и решения о сокращении экспорта некоторых товаров сдерживали физические объемы экспорта. Восстановление импорта приостановилось, в том числе в связи с ослаблением рубля. В то же время его продолжали поддерживать рост внутреннего спроса, переориентация на альтернативных поставщиков и механизм параллельного импорта. Подробнее читайте в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации».

