Ученые НГУ создали макет окрестностей «кладбища динозавров» в Шестаково периода мезозоя

В НГУ появился макет «Динозавры Сибири», воссоздающий окрестности родины знаменитого сибирского пситтакозавра – деревни Шестаково (Чебулинский район Кемеровской области), такими, какими они были 120 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде. Макет выполнен в масштабе 1:20. Он представляет собой часть берега реки с типичной для этой территории растительностью и населен обитающими на ней в раннем меловом периоде животными. Среди них – стадо из 10 пситтакозавров сибирских, гигантский сибиротитан и хищный динозавр, предположительно относящийся к ранним тираннозавридам – мелким предкам грозных тираннозавров. Макет выполнен по эскизам специалистов НОЦ «Эволюция Земли» Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета в рамках программы «Приоритет – 2030».

– Макет выполнен профессиональными специалистами, и все его детали сделаны с высокой точностью. Это сейчас окрестности Шестаково представляют собой холмистую местность с типичной для современной Западной Сибири растительностью. 120 миллионов лет назад не так далеко от этих мест находилось Западно-Сибирское море. К нему стремились полноводные реки, образуя по мере приближения к морю в низинах дельты. На своем макете мы показали участок речного берега. Перед нами стояла задача – показать наземную экосистему последнего периода мезозойской эры. Растительный мир представлен древовидными папоротниками сравнительно небольших для той эпохи размеров, средними по величине гинкговыми деревьями, которые в современной флоре представлены единственным видом — двулопастным гинкго, произрастающем в настоящее время в Китае и достигающем в высоту 40 метров. Самые крупные растения на нашем макете – араукарии с мощным стволом и раскидистой хвойной кроной. Среди этих исполинских растений мы поместили растительноядного динозавра сибиротитана. Он не был самым большим представителем своей группы – длина его тела от носа до кончика массивного хвоста составляла около 20 метров. Весил этот ящер порядка 20 тонн. При таких внушительных размерах хищники ему были не страшны. Наш сибиротитан выполнен длиной в 1 метр. И в целом при создании макета мы соблюдали корректность масштаба для максимальной достоверности, — рассказал заведующий НОЦ «Эволюция Земли» ГГФ НГУ, кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог Игорь Косенко.

Остатки представителей мезозойской фауны, представленных на макете, были найдены в разные годы у села Шестаково, которое прославилось на весь мир, как одно из самых знаменитых российских местонахождений динозавров. Правда, произошло это во многом благодаря другим доисторическим существам – пситтакозаврам сибирским, которые обитали здесь в больших количествах. Эти динозавры довольно подробно изучены благодаря тому, что в окрестностях Шестаково ученые не раз находили их целые неповрежденные скелеты, а в Китае удалось обнаружить даже отпечатки их шкур. Размеры этих динозавров были весьма скромные даже для нашего времени – длина тела доходила до 170-185 см, а вес – не более 30 кг. Жили пситтакозавры большими группами, и существует версия, что они были социальными животными. Так это или нет – вопрос пока открытый. Однако ученым удалось довольно точно восстановить внешний облик этих существ.

Если скелеты пситтакозавров сибирских сохранились полностью, то сибиротитанам повезло гораздо меньше. В разные годы у Шестаково были найдены зубы, позвонки и крестец длиной около полуметра. По ним и проводилась реконструкция его внешнего облика с учетом признаков, присущих родственным ему видам динозавров.

Единственного хищника, «обитающего» на макете, создатели экспозиции представили скорее абстрактно, поскольку о нем практически ничего не известно. В окрестностях Шестаково удалось обнаружить только его зубы.

– Мы можем только предполагать, как выглядел хищный динозавр, который мог «оставить» эти зубы. Считается, что это ранние тираннозавриды, древние предки тираннозавров, – объяснил Игорь Косенко.

Динозавров для макета изготавливали специалисты в области реконструкции. Крупного длинношеего сибиротитана создал специалист по скульптуре и реконструкциям древних животных из Тамбова Валентин Попов, пситтакозавров и тираннозаврида – палеореконструктор из Кургана Ярослав Мещеряков. Основу макета и растения воссоздали специалисты новосибирской макетной мастерской «АМ Дизайн» Алексей Магарам и Дмитрий Каменев.

– Изготовлением различных макетов мы занимаемся более 20 лет. Приходилось выполнять самые разные заказы – макеты архитектурные и обучающие, макеты оборудования. Даже макет железной дороги с движущимися по ней поездами, но экспозицию мезозойского периода нам делать еще не приходилось. Поскольку растения той эпохи очень отличаются от современных, воспользоваться готовыми деталями не представлялось возможным, пришлось печатать их на 3D-принтере, предварительно создав объемную модель. Это очень кропотливая работа, требующая точности и внимания. К тому же ранее мы всегда изготавливали макеты в масштабе 1:200, а в масштабе 1:20 нам работать еще не приходилось. Этот проект был для нас сложным и очень интересным. Мы узнали много интересного о тех далеких временах, когда по Земле ходили динозавры, – рассказал Алексей Магарам.

Макет «Динозавры Сибири» дополнит одноименную экспозицию, в которой представлены макеты скелетов пситтакозавра сибирского, птерозавра и хищного динозавра, реконструкции яиц различных ящеров, каменные плиты с отпечатками костистых рыб и фрагментов растений. Здесь же можно увидеть карту России с обозначенными на ней местонахождениями динозавров. В этом уголке мезозоя студенты, сотрудники и гости НГУ смогут совершить путешествие во времени на многие миллионы лет назад.

