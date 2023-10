Учащиеся ВКИ — чемпионы Кубка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

В окрестностях Академгородка прошел Кубок России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах, которые собрал сильнейших спортсменов из Москвы, Алтайского и Хабаровского краев, Республик Алтай и Хакассия, Томской, Тюменской области и других регионов страны.

Соревнования проходили в течение трех дней. Спортсмены состязались на дистанции лонг и в эстафетах. За команду Новосибирской области успешно выступили учащиеся Высшего колледжа информатики НГУ. Александр Демин стал двукратным чемпионом в двух и трехэтапных смешанных эстафетах и выполнил норматив Мастера спорта. Дмитрий Опарин завоевал золотую медаль в трехэтапной эстафете.

Также в этих соревнованиях принимали участие студенты НГУ: Дмитрий Алимов (ФФ), Георгий Патрин (ММФ), Анастасия Кулишова, Александр Бирюков и Андрей Мельников (ФИТ), Арсений Шуренков (ФЕН), Иван Ершов (ВКИ) и преподаватель КафФВ Андрей Толстов.

Поздравляем с победой спортсменов и их тренеров — доцента КафФВ Софью Захарову и выпускницу ФФ Александру Димову, и желаем дальнейших побед на самом высоком уровне!

