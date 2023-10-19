Участок в 3-м Силикатном проезде реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок на северо-западе Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы.

«Неэффективно используемый участок в районе Хорошево-Мневники общей площадью 0,52 гектара подлежит реорганизации по программе комплексного развития территорий. Объем инвестиций в развитие проекта оценивается более чем в два миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 195 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано около 600 новых рабочих мест», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок расположен недалеко от Звенигородского шоссе. Провести его реорганизацию смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, который будет определен по результатам торгов.

«Сейчас на участке в 3-м Силикатном проезде находится объект незавершенного строительства — многоуровневый паркинг, который долгое время не используется. На его месте предусмотрено строительство современного технопарка площадью 20 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI