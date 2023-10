Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» провели более миллиона консультаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) с 2012 года провели более миллиона бесплатных консультаций для представителей делового сообщества города. К экспертам обращались производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие организации.

Информирование об образовательных программах, полезных услугах и мерах поддержки способствует укреплению и расширению сегмента малого и среднего предпринимательства в столице.

«Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Миллионным получателем консультации стала основательница творческой студии и магазина изделий из натуральных материалов Светлана Карпушина. Она интересовалась инструментами для масштабирования своего дела.

Поддержкой «Малого бизнеса Москвы» также воспользовалась предприниматель Ольга Попова. Она работала в ресторанном бизнесе по франшизе, затем создала собственную концепцию и успешно ее реализовала. С новым проектом Ольгу пригласили принять участие в городском фестивале «Путешествие в Рождество».

Руководитель туристической компании Диана Фердман организовала сообщество для деловых женщин. Ее предприятие — ровесник «Малого бизнеса Москвы». 11 лет назад специалисты проекта помогли ей подготовить пакет документов для регистрации юридического лица.

«С тех пор штат компании вырос в шесть раз. Сегодня мы продолжаем развиваться, в том числе благодаря консультациям экспертов МБМ», — рассказала Диана Фердман.

Специалисты проекта помогли зарегистрировать бизнес и Марии Мацко, владелице текстильной мастерской. С 2018 года она неоднократно обращалась за поддержкой по разным направлениям — от подготовки налоговой отчетности до обучения. Сейчас предприниматель сотрудничает с Третьяковской галереей, выставочными залами и производителями посуды из Москвы и Подмосковья.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения своего дела можно по телефону: +7 495 225-14-14, на портале mbm.mos.ru и в центрах услуг для бизнеса.

Консультации проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

