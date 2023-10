Сергей Собянин назвал новые мосты, которые скоро появятся в столице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Собянин опубликовал в своем блоге ролик о важных проектах строительства мостов.

«Строительство мостов через Москву-реку и другие водные артерии столицы является одним из приоритетов нашей дорожной программы на ближайшие годы», — подчеркнул Мэр Москвы.

С 2011 года в Москве возвели 22 моста. В этом году завершили строительство трех объектов. В настоящее время строится мост через реку Битцу протяженностью 109 метров. Сейчас ведутся работы по устройству плиты пролетного строения. Готовность моста составляет 66 процентов.

Кроме того, возводится мост длиной 315 метров в створе Берегового проезда. Его готовность составляет пять процентов. Сейчас специалисты реконструируют участок от Новозаводской до 3-й Магистральной улицы.

На 12 процентов готов мост в створе улицы Мясищева протяженностью 231 метр. Еще два объекта находится на стадии проектирования: мост через Москва-реку вблизи Новозаводской улицы и мост через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы.

