Преподаватели СПбГАСУ стали призёрами ИТ-чемпионата нефтяной отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Российская энергетическая неделя. Финал ИТ-чемпионата нефтяной отрасли. Слева направо Вячеслав Полунин, Денис Кораблёв, Максим Тихонов

В рамках Молодёжного дня Российской энергетической недели 2023 в Москве состоялся финал III ИТ-чемпионата нефтяной отрасли. В направлении «Разработка MVP» в категории «Сотрудники отраслевых компаний» третье место заняла команда «ТерраГеоКонтроль», в состав которой вошли преподаватели кафедры геотехники СПбГАСУ доцент Вячеслав Полунин и аспирант Денис Кораблёв.

Вячеслав Полунин осуществлял научно-техническое сопровождение проекта и разрабатывал раздел визуализации данных. Денис Кораблёв отвечал за расчётные разделы и раздел прогноза температур.

Вместе с ними в команде работали главный специалист ООО «Газпромнефть-Терминал» Ольга Рудометова (лидер команды, экономическое обоснование реализации проекта), full-stack developer Максим Тихонов (разработка серверной и пользовательской части веб-приложения, разработка базы данных приложения) и главный специалист ООО «Газпромнефть-Терминал» Алина Хабирова (экономическое обоснование проекта).

Участникам состязания требовалось разработать сервис или приложение для комплексного мониторинга многолетнемёрзлых грунтов в субъекте Арктической зоны Российской Федерации.

«Многолетнемёрзлые грунты занимают практически две трети площади нашей страны, и именно на этих территориях сосредоточена бо́льшая часть природных ресурсов. Для их добычи необходимо строительство соответствующей инфраструктуры. Чтобы обеспечить безопасность этих сооружений, следует строго контролировать температурный режим оснований – как при процессах строительства, так и после начала эксплуатации сооружения. С этой целью лучше всего интегрировать на объекты строительства систему автоматического мониторинга. Именно разработкой программной части такой системы, состоящей из специализированных датчиков и измерительных приборов, систем передачи данных, серверного оборудования, наша команда и занималась», – рассказал Денис Кораблёв.

В течение трёх летних месяцев команда обсуждала дизайн, макет, функционал и конкурентные особенности будущего продукта. Выбрали языки программирования и библиотеки для работы с данными и графикой, разработали архитектуру баз данных и приложения в целом и приступили к воплощению макета в жизнь. В ходе работы помогали эксперты чемпионата. При разработке научно-технической части проекта команда консультировалась с ведущими специалистами СПбГАСУ в области вечномёрзлых грунтов: профессором кафедры геотехники Игорем Сахаровым, членом диссертационного совета, председателем государственной экзаменационной комиссии Владимиром Парамоновым, старшим преподавателем кафедры геотехники Максимом Парамоновым.

Итогом работы стало создание web-приложения с удобным интерфейсом и обширным функционалом для различных групп пользователей. Получив температурные данные с датчиков, приложение преобразует их в наглядные графики, схемы и изополя температур. Можно рассчитать осадок сооружений по действующим нормам, вычислить неравномерности осадок. Есть возможность оценить динамику изменения температур под сооружением и предсказать наступление оттаивания.

«Участие в чемпионате дало возможность поработать над междисциплинарным продуктом, который можно отнести сразу к нескольким сферам – нефтегазовой, строительной, ИТ. Возможно, он станет одним из модулей некой глобальной системы. Мы планируем и дальше развиваться в этом направлении», – поделился Вячеслав Полунин.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» – одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI