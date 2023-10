Представители ПИШ СПбПУ в составе делегации Санкт-Петербурга посетили Индию

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 25 по 30 сентября 2023 года официальная делегация Санкт-Петербурга посетила Индию. Программа мероприятий культурно-деловой миссии охватила два города: Нью-Дели и побратим Петербурга — Мумбаи. В состав делегации вошли представители комитета по внешним связям, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта, а также промышленных предприятий и университетов. Передовую инженерную школу СПбПУ «Цифровой инжиниринг» представил и.о. директора Высшей школы технологического предпринимательства Передовой инженерной школы (ПИШ) «Цифровой инижиниринг», заместитель директора Института передовых производственных технологий (ИППТ) ПИШ СПбПУ по международной деятельности Артур Киреев. Возглавил делегацию вице-губернатор города Владимир Княгинин.

В Мумбаи прошел Деловой конгресс «Бизнес-возможности для петербургских и индийских предпринимателей в современных условиях». Индийская сторона представила особенности делового климата в стране и тренды в экономике, особенности регулирования внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в современных условиях, текущие государственные проекты в области малого и среднего бизнеса. Отдельно был затронут вопрос расчетов в национальных валютах. Со своей стороны члены петербургской делегации отметили перспективы развития российско-индийских взаимоотношений. Как рассказал Владимир Княгинин, обсуждались возможности углубления торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов в наукоемких и высокотехнологичных отраслях, вовлечения в процесс взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса, расширения партнерских связей в области культуры, спорта и туризма.

«Петербург придает большое значение развитию деловых и дружеских связей с Индией. Это наш важный стратегический партнер, отношения с которым имеют статус особо привилегированных. Не менее значимо и взаимное стремление наших индийских коллег к наращиванию многопланового и глубокого взаимодействия. Только в сфере торговли по итогам минувшего года оборот между Индией и Петербургом увеличился на 93%. А за первое полугодие этого года он достиг пятикратного роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого и составил более $3,3 млрд», — подчеркнул Владимир Николаевич.

«В Индии имеется более 200 торговых палат и ассоциаций, все они хотят работать с Россией, в том числе с Санкт‑Петербургом. Мы считаем, что наша экспертиза вкупе с вашими технологиями позволят достигнуть больших совместных успехов», – высказал мнение председатель «ASSOCHAM» Махараштры Шантару Бхадкамар.

Также состоялись встречи в формате b2b, индивидуальные посещения предприятий. В каждом из двух городов для участия в мероприятиях зарегистрировались более 65 индийских компаний.

Отдельное внимание уделили продвижению двустороннего сотрудничества в академической и научно-технической сферах. Российская делегация посетила Индийский технологический институт Бомбея (QS-149), с которым у Политеха выстроено активное сотрудничество. Гости оценили учебную и лабораторную базу, отраслевые брифинги. Кроме того, состоялись встречи с руководителями Университета Сомайя и Университета Мумбаи.

В Русском доме (Россотрудничество) в Нью-Дели прошел круглый стол с представителями индийских университетов и Министерства образования Индии. Артур Киреев провел переговоры с представителями Индийского технологического университета Дели (QS-197), Университета Джавахарлала Неру и Университета Норткап (NorthCap University). Все индийские вузы выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с СПбПУ, в ходе общения стороны наметили конкретные планы работ в таких областях, как академическая мобильность, совместные образовательные программы, научные исследования, программы для аспирантов. Как отметил Артур Генрихович, Политехнический университет и ПИШ СПбПУ при активной поддержке Правительства Санкт-Петербурга стремятся укреплять взаимодействие с научным и академическим сообществом Индии.

Культурно-деловая миссия в Индию включала посещение Международной выставки делового туризма в Нью-Дели. На совместном стенде Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений» обсуждались вопросы сотрудничества в области кибербезопасности.

Напомним, договоренность о проведении культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Индию была достигнута в июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума, на полях которого прошла встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в России Паваном Капуром. Сфера высшего образования входит в число перспективных направлений для взаимодействия двух стран. Петербургские и индийские вузы сотрудничают в рамках 45 двусторонних соглашений. Популярностью у индийских студентов пользуются медицинские, технические и IT-специальности.

