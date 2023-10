Первый модный интенсив пройдет в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице в рамках BRICS+ Fashion Summit впервые проведут международный модный интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда».

Мероприятие пройдет с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды на базе парка «Зарядье» и объединит профессионалов индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира. В рамках интенсива запланированы ежедневные семинары и лекции. Программа рассчитана на 30 академических часов, по окончании курса всем участникам выдадут сертификаты.

Заявки принимаются до 7 ноября. 120 участников будут отобраны экспертным советом, состоящим из представителей направления «Мода и дизайн» ведущих университетов Москвы. В приоритете — работающие в сфере моды, а также студенты или выпускники учебных заведений по таким направлениям, как технологии легкой промышленности, изобразительные и прикладные виды искусства, дизайн одежды, экономика и управление, реклама и связи с общественностью. Дополнительно экспертный совет оценит мотивационные письма претендентов.

Занятия проведут преподаватели из России, Китая, Индии, Колумбии, Бразилии, ЮАР, а также из ведущих мировых школ моды. Куратором интенсива станет Анна Рыкова — стилист, креативный консультант, автор курсов о моде на популярных образовательных платформах, куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна.

Спикеры из разных стран поделятся уникальным опытом и расскажут, как использовать национальные традиции в современном дизайне. Слушатели узнают о новейших материалах, об экологичном и этичном производстве, о продуктовом анализе и тестировании, грамотном позиционировании бренда и об особенностях управления в модном бизнесе.

Интенсив даст возможность молодым дизайнерам сориентироваться в глобальных тенденциях и процессах мировой индустрии моды, а также поможет найти нестандартные решения для собственного бизнеса. Это позволит построить успешную карьеру специалистам, которые работают в этой сфере или собираются это сделать. Курс также будет полезен тем, кто хочет разрабатывать и выводить новые продукты на рынок моды в России и за ее пределами. Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда» пройдет при содействии Агентства креативных индустрий.

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Это ресурсный центр по развитию креативного предпринимательства и улучшению города силами креативных индустрий. Креативные индустрии сегодня — особый сектор экономики Москвы, в котором работают более 100 тысяч организаций в сфере моды, дизайна, арт- и киноиндустрии, видеоигр, рекламы, архитектуры и других.

