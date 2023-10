Первокурсников магистратуры ИЗО ГУУ посвятили в магистранты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первокурсники магистратуры Института заочного образования Государственного университета управления прошли торжественное «Посвящение в магистранты».

В начале вечера с приветственными словами и поздравлениями выступили проректор ГУУ Дмитрий Брюханов, директор Института заочного образования ГУУ Сергей Леншин и представители администрации института.

Посвящение продолжила неофициальная часть, за организацию которой отвечали старшекурсники. Они подготовили различные челленджи, квесты, игры и основные заповеди студентов-заочников. Эти мероприятия создали обстановку для знакомства первокурсников между собой и со старшекурсниками, помогли новичкам сплотиться, а также познакомили поступивших с традициями и интересными фактами из жизни Института.

Завершилось мероприятие традиционным исполнением песни Студсоветом ИЗО ГУУ.

В администрации Института отметили, что «цель посвящения – поддержать и вдохновить новоиспечённых студентов заочной магистратуры, сделать их процесс вхождения в коллектив быстрее и приятнее – достигнута».

Поздравляем первокурсников-магистрантов с началом нового этапа студенческой жизни и желаем им успехов в обучении!

