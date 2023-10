Обучающихся Предуниверсария ГУУ научили безопасному вождению

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 октября ученики Предуниверсария ГУУ посетили тренинг по безопасному управлению электросамокатами. Обучение прошло на территории Государственного университета управления в рамках проекта «Школа безопасного вождения».

В Центре информационных технологий ГУУ представители компании «Юрент» провели для обучающихся лекцию об особенностях и правилах вождения электросамокатов.

После теоретической части ребята смогли закрепить знания на практике, под контролем организаторов и с соблюдением мер безопасности проверив себя в управлении модным видом транспорта. Для этого на парковке ГУУ создали специальную трассу с препятствиями, которую и осваивали юные райдеры.

«Обучение правилам вождения, безусловно, важно для ребят и их безопасности в обычной жизни. Хорошо, что они встают на самокаты под контролем опытных инструкторов и могут попробовать свои навыки, как водителей», – отметила преподаватель Предуниверсария ГУУ Мария Стажарова.

Организаторами мероприятия выступили Государственный университет управления и компания «Юрент».

Напомним, что ранее в ГУУ уже прошли обучение безопасному вождению участники РДДМ «Движение первых».

Советы эксперта о безопасном использовании электросамокатов осенью можно прочитать в статье на канале ГУУ в Дзен.

