НГУ повысил позиции в рейтинге предпринимательских университетов по версии Аналитического центра «Эксперт»

АЦ «Эксперт» опубликовал итоги Рейтинга предпринимательских университетов и бизнес-школ России 2023.

Исследование охватывает 4079 предпринимателей с российским образованием. Они основали 4342 технологических стартапа за последние 15 лет (2009 – 2023 годы). Совокупный объем привлеченных инвестиций активных стартапов составил около 25 млрд долларов.

В ходе исследования АЦ «Эксперт» также изучил тренды мирового технологического предпринимательства, сформировал единую базу c образованием, полученным в российских вузах за последние 15 лет (2009 — 2023 гг.), и выяснил, какие университеты стали успешными площадками для развития техностартапов.

В рейтинге АЦ «Эксперт» Новосибирский государственный университет в этом году улучшил свои позиции и поднялся на 6-7 (в прошлом году занимал 7-8, а в 2021 — 7-9). Весомый вклад в достижение столь высоких результатов вносит экономический факультет НГУ, который уже много лет развивает предпринимательские навыки и дает студентам знания, необходимые для создания стартапов и управления высокотехнологичным бизнесом.

Елена Алябина, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента экономического факультета НГУ, комментирует:

—Тот факт, что НГУ улучшил свои позиции в рейтинге предпринимательских университетов, – это заслуга наших студентов и выпускников, создающих стартапы и привлекающих инвестиции. Составители рейтинга отмечают, что экономическое или бизнес-образование — второе по популярности среди основателей стартапов, попавших в базу данных исследования. На экономическом факультете мы накопили опыт преподавания дисциплин, дающих такие компетенции, и что особенно важно – научились «смешивать» студентов с разных факультетов и направлений подготовки, объединяя их в кросс-функциональные команды для проработки бизнес-идей.

Такая практика показала себя как весьма результативная: среди получателей гранта «Студенческий стартап» в 2022-2023 гг. четыре проекта были проработаны на курсе «Инновационное предпринимательство» для бакалавров ЭФ и ММФ, а еще пять проектов развивались с участием магистрантов образовательной программы ЭФ «Инновационное предпринимательство и менеджмент», на которой обучаются помимо выпускников бакалавриата ЭФ выпускники разных факультетов НГУ и других вузов, имеющие, нередко неэкономическую специализацию.

—Включение подобных дисциплин в учебные программы студентов технических и естественно-научных специальностей открывает хорошие перспективы для развития предпринимательской культуры, создания благоприятного инновационного климата в НГУ, — добавляет Елена Алябина.

Важной составляющей успешности НГУ в рейтинге предпринимательских университетов является и активное вовлечение действующих технологических предпринимателей — резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка — в работу со студентами.

Мария Галямова, директор Центра предпринимательских инициатив НГУ, рассказывает:

— На базе курсов «Инновационное предпринимательство» и «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» создана акселерационная программа Catalyst. В ее реализацию вовлечено экспертное сообщество Академпарка. Именно таким образом осуществляется передача успешного предпринимательского опыта студентам НГУ. В будущем мы планируем расширять взаимодействие Академпарка и НГУ и развивать общую экосистему технологического предпринимательства в кампусе мирового уровня, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Будем развивать логистическую доступность, общие пространства деловой инфраструктуры, а также общие подходы к развитию специализированных сервисов для развития технологического предпринимательства.

Напомним, что НГУ в этом году уже не первый раз демонстрирует высокие показатели оценки образовательных программ по предпринимательству. Так, в конце сентября университет впервые вошёл в тройку сильнейших вузов в аналогичном рейтинге, по данным группы «Интерфакс». Оценка проводилась в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов».

