Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров на одном из главных объектов улично-дорожной сети Зеленоградского административного округа — улице Юности. Она расположена в районе Савелки, где проживают около 32 тысяч человек, между Центральным и Московским проспектами. Рядом находится одноименная площадь.

Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна — последний раз обновление дорожного покрытия проводилось в 2014 году.

В работах задействовали 13 специалистов и семь единиц спецтехники. Площадь обновленного покрытия составила более 35 тысяч квадратных метров.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и комфорта автомобилистов работы проводили в ночные часы, движение ограничивали частично.

После замены асфальтового покрытия специалисты нанесли дорожную разметку с применением долговечных износостойких материалов — холодного и термопластика.

Холодный пластик используется для нанесения элементов дорожной разметки сложной конфигурации, обозначения парковок, а термопластик — для нанесения продольных линий, разделяющих потоки. На завершающем этапе сверху наносят специальные микроскопические стеклошарики. Они обеспечивают светоотражающие свойства разметки, повышая ее видимость в темное время суток.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI