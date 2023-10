Москвичи смогут приобрести у города 13 участков для строительства частных домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жители столицы смогут приобрести 13 земельных участков для строительства частных домов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), а также на северо-западе города. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город выставит на торги 13 земельных участков общей площадью 1,73 гектара для индивидуального жилищного строительства. Победители аукционов смогут возвести на них частные дома площадью от 240 до 852,4 квадратного метра в зависимости от выбранного лота», — рассказал Максим Гаман.

Один из земельных участков находится на северо-западе столицы в районе Куркино. Его площадь — 0,082 гектара. Остальные 12 объектов площадью от 0,06 до 0,21 гектара расположены в шести поселениях ТиНАО: Михайлово-Ярцевском, Краснопахорском, Новофедоровском, Щаповском, Марушкинском и Первомайском.

Правительство Москвы формирует перечень земельных участков, которые могут быть реализованы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Он доступен на портале mos.ru и регулярно пополняется.

Чтобы приобрести у города землю для возведения частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление на его покупку в Департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений не поступит, оформляется договор купли-продажи. В случае, когда участком интересуются несколько покупателей, проводится аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на инвестиционном портале столицы. Принять участие в аукционах могут все желающие. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный вид, поэтому москвичи могут подавать заявки, участвовать в торгах и заключать договоры онлайн.

Инвестиционный портал Москвы на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о налоговых режимах, льготах и мерах поддержки, в том числе для промышленных предприятий. Инвесторы могут напрямую связаться с Правительством Москвы, найти подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть выставленную на торги недвижимость и многое другое.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

