Мосгаз произвел 31 газораспределительную установку с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года в цехах АО «Мосгаз» собрали 31 газораспределительную установку. Приборы предназначены для снижения давления, очистки и учета расхода газа перед его подачей в распределительную сеть.

«Всего в столице установлено более 450 газораспределительных пунктов, каждый из которых оснащен современными деталями и оборудованием собственного производства, а также системой автоматизированного дистанционного контроля для оперативного реагирования на нештатные ситуации. Только в этом году на базе наших цехов произведено 78 единиц запорной арматуры для удаленного контроля», — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

На производственной площадке предприятия организован полный цикл конструирования и производства газораспределительного оборудования — от разработки рабочей документации на основе 3D-моделирования до выпуска готовой продукции. Выпускаемые в Москве установки обладают антикоррозионными свойствами — обеспечить защиту позволяет использование высококачественных лакокрасочных материалов.

