МКБ запустил вклад с доходностью 15% годовых на короткий срок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) в честь дня рождения «Финуслуг» предлагает клиентам платформы возможность оформить эксклюзивный вклад с доходностью 15% годовых.

Ставка 15% годовых – одна из самых высоких для таких вкладов на рынке и действует при размещении суммы от 10 тыс. до 1 млн рублей на 1 месяц. Оформить вклад по максимальной ставке могут клиенты, зарегистрированные на «Финуслугах» и впервые открывающие депозит на этой платформе с 19 по 31 октября 2023 года.

«На платформе «Финуслуги» люди могут быстро и легко воспользоваться выгодными банковскими продуктами, в каком бы городе России они ни находились. Здесь созданы все условия для удобства клиента – любой продукт можно оформить онлайн, не выходя из дома. Вы можете дистанционно открыть наш краткосрочный вклад сегодня и уже в ноябре получить реальный доход», – рассказала начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

«Согласно индексу доходности вкладов аналитического центра «Финуслуг», средние ставки по депозитам в топ-50 банков России сегодня остаются на уровне 11% годовых, в то же время на «Финуслугах» россиянам доступны эксклюзивные предложения, такие как вклад «МКБ. Преимущество+». При этом открыть этот вклад может любой россиянин, из любого региона страны, даже рядом нет офиса банка», — отметил Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи.

