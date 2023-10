Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет готовится к торжественному празднованию 125-летия со дня своего основания. В преддверии праздника, 18 октября на площадке Планетария 1 Политех открыл выставку «Первый среди инженерных», посвящённую достижениям учёных и инженеров вуза.

На всех этапах развития страны Политехнический университет вносил весомый вклад в важнейшие направления экономики, науки, техники и культуры. Политех гордится уникальными учёными, конструкторами, изобретателями мирового уровня, которые учились и работали в нашем вузе. Это Нобелевские лауреаты Николай Николаевич Семёнов, Пётр Леонидович Капица, Жорес Иванович Алфёров и многие другие. Сейчас СПбПУ остаётся флагманом инженерного и технического образования нашей страны, сохраняя глубокие образовательные традиции и внедряя самые современные технологии.

Наш университет самым тесным образом связан и с космонавтикой — политехники участвовали в подготовке первого полёта человека в космос, в разработке искусственных спутников Земли и пилотируемых космических аппаратов. В настоящее время политехники запускают на орбиту наноспутники (кубсаты). Поэтому Планетарий 1, располагающий самым большим в мире проекционным куполом диаметром 37 метров, неслучайно выбран площадкой для выставки о Политехе.

В торжественном открытии выставки приняли участие представители руководства СПбПУ и администрации Планетария 1, студенты и сотрудники вуза, а также победители розыгрыша в телеграм-канале Политеха.

«Низкий поклон администрации планетария, которая пошла нам навстречу, — и теперь мы открываем выставку. Планетарий — это уникальное и значимое место для Политеха. Много научных достижений политехников связаны с космосом. А недавно наши студенты запускали спутники-кубсаты. Один из наших девизов звучит: мыслить будущим, а на территории вуза установлена скульптура космонавта. Можно сказать, что наш университет — это одна большая планета. Выставка в планетарии — это возможность для нас рассказать о своей богатой истории и достижениях», — подчеркнул проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

«Мы очень рады открыть вместе с вами выставку, посвящённую достижениям Политеха, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вузом. Желаем Политеху процветания и новых проектов», — сказала руководитель проектов Планетария 1 Лиана Солкан.

Первый сверхмощный плазмотрон, первый полёт человека в космос, первый массовый телевизор, первый строительный отряд — каждый плакат, представленный на фотовыставке, включает в себя визуальную и текстовую информацию и рассказывает об изобретениях, проектах и событиях, в которых политехники были первыми. Также есть плакаты, посвящённые вкладу политехников в развитие космонавтики и современному участию в космических исследованиях.

«Мы активно готовимся к 125-летию Политеха: у нас в университете появляются арт-объекты, баннеры и различные инсталляции. Но влияние и масштаб нашего университета настолько велики, что мы не можем оставаться внутри кампуса. Хочется рассказать обо всём на уровне города, страны, мира. И мы решили организовать фотовыставки в самых знаковых и посещаемых местах нашего города», — рассказала начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова.

В планах Политеха — проведение выставок в аэропорту Пулково, на центральных вокзалах, в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского и других местах. Также специалисты РОСФОТО совместно с Музеем истории Политеха проводят исследовательскую работу вузовских фондов по подготовке авторской выставки.

«Мы решили, что открытие первой выставки в планетарии станет неким межгалактическим прорывом. Ежедневно планетарий посещают более тысячи жителей и гостей города, в том числе будущие абитуриенты, которые задумываются о поступлении. И мы хотим показать широкой общественности, какой был Политех на протяжении 125-ти лет, какой он сейчас, и как ему удаётся сохранять лидерство в различных отраслях науки, технологии, начиная с даты открытия вуза и заканчивая сегодняшним днём. Мы уверены, что первенство Политеха будет продолжаться и дальше. Мы любим Политех, гордимся им и хотим, чтобы эти чувства разделяли все вокруг», — отметила Марианна Юрьевна.

После торжественной части гости планетария посмотрели увлекательные фильмы «Планетарий 1», «Буран. Освоение космоса», «От Земли до Вселенной».

Мы попросили политехников поделиться впечатлениями о выставке.

Анна Белоконь, 1 курс, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли:

«Я участвовала в розыгрыше пригласительных билетов на выставку, который проходил в телеграм-канале Политеха. И неожиданно выиграла, чему очень рада! Мне очень понравилось мероприятие, я узнала много новой информации. Также удивили спецэффекты в фильмах. Жду с нетерпением следующих событий, связанных с юбилеем вуза».

Татьяна Новицкая, заместитель директора Музея истории СПбПУ:

«Планетарий — это очень интересная площадка для размещения выставки. Один из плакатов, кстати, рассказывает о вкладе политехников в создание космического корабля „Восток“. У нашего университета множество выпускников, которые трудились на благо и города, и всей страны. Политех очень многогранен, он может заинтересовать не только техническими аспектами, но и культурными. Такие мероприятия необходимы, они приоткрывают жителям и гостям города дверь в наш невероятный политехнический мир».

Томас Шохенмайер , 3 курс, Институт компьютерных наук и кибербезопасности:

«На выставку меня пригласил председатель ПРОФа Максим Сусоров . Для меня стал большим открытием стенд, посвящённый столь значимому участию Политеха в космической программе нашей страны, а именно запуск наноспутников-кубсатов. Это по-настоящему меня поразило и воодушевило на дальнейшую работу, чтобы быть достойным продолжателем великих дел. Я впервые посетил планетарий, за что спасибо нашему университету, который предоставляет такие возможности. Я рад, что в этом году стану свидетелем двух важных юбилеев — 125-летия Политехнического университета и 20-летия СтудСовета».

Елена Кокшарова, 4 курс, Физико-механический институт:

«Я очень люблю историю Политеха, ведь она очень разная и насыщенная. А изучать её в атмосферном планетарии — просто сказка! Это невероятно крутая и интересная площадка для выставки. Я узнала, что музыкальный инструмент терменвокс, на котором можно играть без прикосновений, родился в Политехе. Стройотряды, субмарина Бубнова, КВН-49 — было интересно обо всём этом прочитать и осознать, что к их созданию причастны политехники».

Полина Сюксина, 2 курс, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли:

«Как главному редактору студенческого медиацентра „Полимер“ , мне было интересно посмотреть выставку и рассказать другим, что Политех появился даже в планетарии. Многое для меня было новым, я узнала о связи вуза и космоса. Первый танк, первый массовый телевизор, первый полёт человека в космос — все эти надписи воодушевляли, пробирали до мурашек. Пришло осознание, что я, как и эти великие люди, политехник! Я очень люблю Политех и с нетерпением жду его юбилей. Такие выставки — это маленькие шаги к большому празднику. Политех достоин того, чтобы о нём все знали».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI