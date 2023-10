Как становятся взрослыми: в НИУ ВШЭ изучили опыт россиян

Source: MIL-OSI Russian Language News

Современная социология различает гораздо больше этапов взросления, чем привычные русским читателям детство, отрочество и юность. Последние 20 лет социологи активно изучают становящуюся взрослость — период между подростковым возрастом и состоявшейся взрослостью. Исследовательницы из Института образования ВШЭ обнаружили, что в России каждый второй молодой человек относится к становящимся взрослым, при этом девушки гораздо чаще. Результаты исследования опубликованы в журнале Emerging Adulthood. Работа выполнена в рамках стратегического проекта «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста» НИУ ВШЭ программы «Приоритет-2030». Становящаяся взрослость (emerging adulthood) — это период жизни, выделенный относительно недавно в связи с увеличением продолжительности жизни и замедлением психологического развития. Термин введен Джеффри Арнеттом в 2000 году. Этот период начинается в позднем подростковом возрасте (15–19 лет) и продолжается до 30 лет. Становящиеся взрослые покидают родительский дом, проживают новый опыт и постепенно двигаются к важным жизненным решениям, таким как жениться или выйти замуж, завести детей и выбрать карьерный путь. Этот период также характеризуется особым образом мышления: становящиеся взрослые переходят к взрослым ролям и начинают видеть свою жизнь как полную возможностей для исследования своей личности и экспериментирования. Опросник для измерения становящейся взрослости (IDEA), разработанный американский исследователем Аланом Рейфманом, включает пять характеристик: поиск идентичности, негативность/нестабильность, сфокусированность на себе, чувство промежуточности (inbetween) между взрослостью и детством и экспериментирование / ощущение себя в пространстве множества возможностей. На его основе исследователи из Высшей школы экономики изучили, как выглядит становящаяся взрослость в России.

Есть основания считать, что теория становящейся взрослости применима в России. Все больше молодых людей идет учиться в высшие учебные заведения. Кроме того, возраст заключения брака и рождения детей становится все более поздним. Это приводит к тому, что многие молодые люди откладывают переход к традиционным взрослым ролям.

Согласно данным за 2021 год, 68% выпускников средних школ в России продолжают образование в высших учебных заведениях, что больше по сравнению с 62% в 2001 году. Средний возраст заключения брака увеличился с 22 лет для женщин и 24 для мужчин в середине 1990-х до 25 для женщин и 28 для мужчин в 2016 году. В 2019 году 47% мужчин и 56% женщин в России женились до 30 лет. Средний возраст первых родов у женщин также значительно увеличился за последние два десятилетия: с 22,3 года в начале 1990-х до 26 лет в 2020 году. В ходе работы ученые использовали данные из российского долгосрочного панельного исследования «Траектории в образовании и профессии» (ТрОП), которое началось в 2012 году и отслеживает более 3000 молодых людей из 42 регионов России. Вопросы, касающиеся становящейся взрослости, были включены в десятую волну опроса (осень 2021 года). В это время опрашиваемым было от 24 до 26 лет. Становящуюся взрослость измеряли на основании трех концептов из шкалы IDEA: исследование идентичности, фокус на себе и экспериментирование/возможности.

К сожалению, мы не смогли включить все пункты из шкалы IDEA. ТрОП является единственным долгосрочным исследованием в России, которое имеет национально репрезентативную выборку молодых взрослых, что делает его ценным ресурсом для изучения жизненных траекторий. Каждый год многие исследовательские центры проявляют интерес к включению своих вопросов, поэтому количество пунктов, которые могут быть включены в опросник, очень ограничено.

Более 65% респондентов ответили положительно на вопросы, связанные со становящейся взрослостью. Кроме того, между ответами на каждый из пунктов есть значимая корреляция. Это может свидетельствовать о том, что большинство респондентов идентифицируют себя с данным жизненным этапом. Результаты исследования показали, что восприятие становящейся взрослости различается и зависит от многих факторов. Участники с более высоким социальным и экономическим статусом, с лучшим субъективным материальным благосостоянием семьи, а также имеющие высшее образование, как правило, получают более высокие баллы по шкале IDEA. Кроме того, также влияют семейный статус и наличие детей: не состоящие в браке и бездетные люди чаще относятся к становящимся взрослым. Однако эти факторы объясняют лишь 13% различий.

Чем ты образованнее и богаче, тем дольше у тебя есть возможность не взрослеть. Соответственно, людям с менее привилегированным социальным положением удается побыть в периоде становящейся взрослости более короткое время, их раньше настигает ответственность за благополучие семьи.

Примечательно, что в среднем женщины получили более высокие оценки по шкале IDEA, чем мужчины. Это противоречит некоторым ранее проведенным исследованиям, где различия между полами не отмечались. Для дополнительного анализа ученые провели статистический тест и обнаружили значимое различие по показателю самопознания: у женщин он был выше, чем у мужчин. Это может свидетельствовать о том, что на этапе становящейся взрослости для женщин самопознание имеет большее значение. В сравнении с другими странами картина в России схожа с той, что наблюдается в США, Японии, Греции, Гане, Филиппинах и Польше. В этих странах большинство молодых людей в сходном возрасте также воспринимают свой период жизни как время для исследования своей личности, фокусировки на себе и экспериментирования. По мнению исследовательницы, данные о готовности молодежи осуществлять жизненные выборы, брать ответственность за себя и страну помогают прогнозировать ситуацию на рынке труда, предлагать такие образовательные программы, которые отвечают потребностям молодых людей. Также эти данные могут использоваться для подготовки мер поддержки, выбора корректных социальных лифтов, которые учитывают, что взросление и обретение субъективного статуса взрослого человека зависят от дохода, гендера, семейного положения и прочих субъективных и объективных переменных, связанных с индивидом.

19 октября

