Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В соответствии с планом проведения международных мероприятий 12–13 октября 2023 года прошел Международный семинар «Защита электорального суверенитета государств — участников МПА СНГ».

С приветственными словами выступили: Генеральный секретарь —руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий, Председатель ЦИК Республики Узбекистан, председатель консультативного совета руководителей избирательных органов государств — участников СНГ Зайниддин Низамходжаев, Председатель ЦИК Республики Армения Ваагн Овакимян, Председатель Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Виктор Заварзин.

Ректор Политехнического университета А.И. Рудской в своем обращении отдельно отметил работу Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ в области правового, в частности электорального просвещения граждан.

Участниками знакового мероприятия были члены и эксперты Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам и Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, профессорско-преподавательский состав специализированных вузов, а также представители специализированных аналитических центров: И.И. Мушкет, заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — директор МИМРД МПА СНГ, доктор юридических наук, профессор; Д.А. Кобицкий, Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств; С.В. Поспелов, Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности; В.М. Заварзин, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне; А.А. Климов, Председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации и др.

В работе семинара приняли участие политехники — преподаватели и аспиранты. Директор ВШ ЮиСТЭ Дмитрий Мохоров выступил на семинаре с докладом «Правовое просвещение в контексте электоральной безопасности государства».

В ходе мероприятия также обсуждались следующие вопросы:

Лучшие практики защиты электорального суверенитета.

Опыт противодействия иностранному вмешательству в выборы и референдумы.

Обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов и референдумов.

После рассмотрения всех вопросов состоялся обмен мнениями. Семинар продолжил свою работу на площадках избирательной комиссии Ленинградской области и факультета политологии СПбГУ.

Организаторами семинара выступили: Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ; Объединенная комиссия при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам; Постоянная комиссия МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности; Избирательная комиссия Ленинградской области; факультет политологии СПбГУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI