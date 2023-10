Завершено благоустройство территории возле станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. Кроме того, адаптировали территорию под запросы местных жителей, для них сделали функциональное современное пространство с детскими и спортивными площадками», — отметил Петр Бирюков.

Он добавил, что в 2021–2022 годах в ходе первых двух этапов благоустройства обновили участки Очаковского шоссе и Матвеевской улицы. В этом году работы проходили на оставшейся части Матвеевской улицы и улице Озерной. Помимо этого, благоустроили пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова рядом с домом 4 на Аминьевском шоссе.

В рамках проекта специалисты убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие. Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 31,5 тысячи квадратных метров. Обновили асфальт на проезжей части и в дворовых проездах, сделали удобные парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 15 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

На территории возле станции метро «Аминьевская» установили более 400 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. Рядом разбили около 99 тысяч квадратных метров газонов, а поздней осенью планируют высадить более 80 деревьев и почти 100 кустарников. Кроме того, на маршрутах к метро появились удобные лавочки и навигационная стела.

Возле дома 1 на Матвеевской улице организовали спортивно-игровой кластер из восьми площадок для детей разных возрастов. Там уложили безопасное резиновое покрытие и установили современное оборудование.

