ЕСУ открыт для всех вузов Евразии

18 октября 2023 года в зале Учёного совета Государственного университета управления прошло пятое заседание Координационного совета Евразийского сетевого университета, на котором были подведены итоги работы за 2022-2023 годы.

Заседание открылось приветственным словом члена Коллегии (Министром) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева. Сергей Юрьевич напомнил собравшимся слова Владимира Путина о пятой свободе – свободе знаний – и значении интеграции в сфере образования, с важностью которой согласны все члены Евразийского экономического союза. Одна из первоначальных задач в этом направлении – обеспечение взаимного признания дипломов вузов разных стран, входящих в ЕАЭС. Несмотря на то, что Евразийская экономическая комиссия не может принимать нормативные решения по работе ЕСУ и ограничена только рекомендациями, работа с ним складывается успешно и уже приносит ощутимые плоды, которые замечают органы государственной власти. Можно признать начальный этап работы Евразийского сетевого университета завершённым.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин отметил, что в августе ознакомился с отчётом о работе ЕСУ и сделал вывод, что его деятельность полностью соответствует основному внешнеполитическому курсу РФ. В условиях давления Запада особенно важно продвигать идеи евразийства, и ЕСУ выглядит перспективной организацией для решения этой задачи. Кроме того, сетевой университет не только обеспечивает взаимодействие вузов стран ЕАЭС, разрабатывает образовательные программы и научные проекты, но и способствует формированию кадрового резерва, вопрос о котором сегодня стоит особо остро. В конце своей речи Владимир Владимирович ещё раз подчеркнул, что комитет Госдумы по науке и высшему образованию всецело поддерживает деятельность ЕСУ.

Ректор ГУУ Владимир Строев выступил с отчётом о работе Евразийского сетевого университета в 2022-2023 годах. Ректор напомнил, что ЕСУ создавался именно как консорциум, и проект можно признать состоявшимся, что показывает и текущее мероприятие. Информация о деятельности ЕСУ уже дошла до Министерства науки и высшего образования, Государственной Думы и других органов власти. Глобальная цель проекта – создать единое образовательное пространство Евразии. Учитывая то, что заявки на членство в ЕСУ приходят из самых разных вузов и стран, можно сказать, что консорциум постепенно движется к реализации этой цели. На следующее заседание Координационного совета ЕСУ назначено решение вопроса о вступлении ещё двух российских университетов. Заинтересованы также вузы из стран, не входящих в ЕАЭС.

За год была разработана основная документация сетевого вуза, более 20 раз собирались рабочие группы по различным вопросам. Владимир Витальевич отметил, что на заседаниях рабочих групп периодически происходили бурные дискуссии, но это тоже положительный момент, потому что именно в спорах рождается истина. Сейчас находятся в процессе разработки Положение о знаке качества образовательных программ, Положение о присвоении образовательным программам грифа ЕСУ, Положение о присоединении новых участников.

Активно работает Центр экономического сотрудничества на базе Армянского государственного экономического университета, который печатает научный журнал, готовый для включения в перечень ВАК. Также стоит особо отметить Центр стратегического и международного сотрудничества на базе МГУ имени Ломоносова, который продвигает ЕСУ на всех платформах, в том числе за рубежом.

Ректор напомнил о прошедшем в марте текущего года Форуме ЕСУ на базе МГУ имени Ломоносова, а также рассказал о совсем недавнем III Форуме ректоров университетов Кыргызстана и России в Оше, где состоялась выставка-презентация ЕСУ. Это была одна из двух крупных выставок на Форуме. Вторую проводил консорциум энергетических вузов во главе с МЭИ, который также входит и в ЕСУ.

За отчётный период ЕСУ при поддержке Россотрудничества запустил 10 программ ДПО на 300 мест. Владимир Строев отметил, что можно гордится тем, как быстро ЕСУ дошёл от учреждения до реализации действующих программ обучения.

Запущен в работу проект Центра бизнес-стажировок. Под его цели будут дорабатываться уже готовые образовательные программы, поэтому результат не заставит себя долго ждать. В текущем году ГУУ уже осуществляет такие программы в Турции, скоро стажёры отправятся в Казахстан. А в рамках ЕСУ есть планы проработать подобные варианты по всем странам ЕАЭС.

Ректор ГУУ рассказал, что с декабря 2023 по март 2024 года состоится Международная студенческая олимпиада ЕСУ, которая курируется ННГУ Лобачевского. На Форуме в Оше Олимпиаду презентовали Валерию Фалькову и его киргизскому коллеге, которые остались довольны демонстрацией.

Также Владимир Витальевич сообщил, что Секретариат ЕСУ активно работает над привлечением бюджета. Все необходимые заявки поданы в Минобр, предварительное одобрение уже получено, поэтому ожидается положительный итог.

Начальник отдела Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Валентина Павлова сообщила, что Минобр поддерживает работу всех сетевых университетов, в том числе Сетевого университета БРИКС и Университета ШОС. И в этом сравнительном ряду ЕСУ сейчас самый молодой и динамически развивающееся сетевой вуз. Как уже говорил Владимир Витальевич, Валерий Николаевич Фальков отметил качество выставки-презентации ЕСУ на Форуме в Оше. Министерство считает подобную форму продвижения весьма продуктивной, она позволяет быстро налаживать живые контакты. В связи с этим Валентина Павлова пригласила ЕСУ на целую плеяду мероприятий в Казахстане, в том числе на Форум ректоров России и Казахстана. В конце своей речи она поблагодарила ЕСУ за успешную работу.

Заместитель начальника Управления образования и науки Россотрудничества Наталья Мамаева указала, что сетевые университеты играют большую роль в развитии образования и привлечении студентов. Заверила, что Россотрудничество всегда готово работать с ЕСУ и в следующем году продолжит выделять квоты на обучение, их численность и география распространения находятся на рассмотрении.

Заместитель директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел России Елена Галактионова сообщила, что в МИД с интересом наблюдают за деятельностью ЕСУ, поддерживают её и всегда готовы оказать необходимую помощь, если она потребуется.

Проректор ГУУ Дмитрий Брюханов поставил на повестку дня вопрос о продлении полномочий Председателя Координационного совета ЕСУ Владимира Строева до 31 декабря 2023 года. Предложение было принято единогласно.

Следующим пунктом стоял вопрос о выборах следующего Председателя Координационного совета, который заменит Владимира Витальевича с нового года. Большинством голосов им был избран ректор Университета при МПА ЕврАзЭС Ирлан Искаков, кандидатура которого была выдвинута Сергеем Глазьевым.

Кроме того, на заседании Координационного совета было принято Положение о Центре цифровой энергетики и инженерии ЕСУ на базе МЭИ. Внесено важное изменение в основное Положение о ЕСУ, согласно которому в консорциум теперь могут входить вузы не только из состава ЕАЭС, но также из любых стран на территории Евразии. А Дмитрий Брюханов был избран на должность руководителя Секретариата ЕСУ.

