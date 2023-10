Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве создадут производство лекарств для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Биотехнологический комплекс концерна “Россиум” разместим в Алабушеве. В 2027 году предприятие уже должны ввести в эксплуатацию. Первый выпуск готовой продукции планируем получить не позднее первого квартала 2028 года», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Комплекс станет частью фармацевтического кластера столицы. Сегодня в него входит 11 компаний, восемь заводов уже работают. Предприятия кластера будут выпускать 128 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, 98 из них никогда ранее не производились в России.

«Таким образом мы закроем потребность в отечественных онкологических препаратах больше чем на 80 процентов. Это позволит ускорить развитие импортозамещения и технологического суверенитета страны», — добавил Сергей Собянин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI