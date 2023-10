Волейболистки экономического факультета — сильнейшие в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Первенство НГУ по волейболу среди женских команд в зачет комплексной Спартакиады «Наука и спорт — вместе мы сила» прошло с 10 по 14 октября в старом спорткомплексе. Было заявлено 8 факультетов, ВКИ и СУНЦ НГУ. Соревнования проводились по олимпийской системе для 10 команд. По итогам игр места распределились следующим образом:

1 — Экономический факультет в составе: Анна Ремус, Анна Кузьминова, Анастасия Тураева, Анастасия Иванова, Светлана Ушакова, Татьяна Осинцева, Мария Куминова, Ксения Копылова и Дарья Пиянзина.

2 — Механико-математический факультет: Мария Быковская, Дарья Шестакова, Алена Перевальская, Анастасия Снигур, Полина Леончик, Полина Алексеева и Анастасия Мошкова.

3 — Высший колледж информатики: Екатерина Фертышева, Ольга Витмер, Дарья Кислая, Полина Корохова, Полина Ефстифеева, София Кочеткова, Виктория Ретьева, Эмила Енчинова и Виолетта Митяева.

4 — ФФ

5 — ГГФ

6 — ИМПЗ

7 — СУНЦ НГУ

8 — ФЕН

9 — ИФП

10 — ФИТ

Поздравляем призеров соревнований и выражаем благодарность представителям команд факультетов и их капитанам за помощь в организации команд, дисциплину и ответственный подход. Кафедру физического воспитания и спортивный отдел благодарим за поддержку, медали и призы, а тренеров по волейболу Светлану и Владимира Крыловых за проведение турнира на высоком уровне.

Команде Экономического факультета желаем удачи и успехов на Фестивале Факультетов высших учебных заведений Новосибирска, который пройдет в ноябре!

Ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/d/-VnRxeZFaDNfrA

