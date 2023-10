Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В 12 раз СПбПУ объединил студентов-первокурсников, приехавших из разных городов, в одну большую семью политехников. С 13 по 15 октября на базе отдыха «Связист» Ленинградской области состоялся марафон дружбы и творчества. «Политех! Политех!» — скандировали студенты, собравшиеся на торжественной церемонии открытия ArtCamp. Они еще не представляют, что их ждет, но открыты всему новому.

За все эти годы ArtCamp, задуманный Дирекцией культурных программ и молодежного творчества, а также Студсоветом общежитий как адаптационный семинар для проживающих в общежитиях первокурсников, стал крупной площадкой для самореализации. И это доказывает тот факт, что главный организатор ArtCamp сегодня Алика Джемалядинова 10 лет назад была среди студентов, начинающих свой путь в Политехе.

«Я прямое доказательство того, что ArtCamp способен изменить жизнь! Здесь вы можете открыть себя, почувствовать те эмоции, которые никогда больше не испытаете, — обратилась к участникам церемонии открытия ArtCamp заместитель директора Студенческого клуба Алика Джемалядинова. — Очень прошу довериться нам, обещаю, что эти три дня вы запомните на всю жизнь, и мы сделаем все, чтобы в Политехе вы нашли свое место, потому что ваша взлетная полоса начинается здесь».

Знакомство с Политехом в лесу, ночью! Знаковые места университета прошли здесь трансформацию. Ребятам предстояло пройти лабиринт, словно найти нужную аудиторию в Главном здании, а антураж создавали развешанные портреты ученых-политехников. Студенты метали пончики у импровизированный Пышечной, строили Башню Политеха, разгадывали шифры в НИКе. Отдельная станция была посвящена ректорской каше. Массовые утренние зарядки, отличное питание, игры в сосновом бору, коммуникационные и творческие тренинги, флешмоб «Танец Политеха» — все на ArtCamp устроено для того, чтобы каждый почувствовал себя членом большой семьи и счастливым!

«С сентября для всех нас началась новая жизнь. И этот выезд на природу с отличными ребятами пришёлся вовремя. Здесь невероятно заряжаешься энергией. Желаю ArtCamp дальнейшего процветания, ведь каждому из нас необходим такой заряд бодрости и вдохновения», — поделился впечатлениями студент ФМИ Ярослав Андреев.

Главное событие ArtCamp — перформанс «Цветная комната» покоряет участников уже 12 лет. Литры краски в этот раз лились с потолка и стен. Организаторы каждый раз удивляют, но неизменным остаются перепачканные счастливые лица. То ли еще будет! В год 125-летия Политеха!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI