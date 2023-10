18.10.2023 Fałszywe SMS-y o płatności w e-TOLL

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ostrzegamy przed SMS-ami dotyczącymi płatności za przejazd w systemie e-TOLL.

Para próby wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników.

Jeśli otrzymałeś SMS w sprawie płatności za przejazd w e-TOLL zignoruj ​​go i nie klikaj w umieszczony w nim link.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami wiadomości o treści:

Prosimy o zachowanie czujności, takie wiadomości są próbą wyłudzenia danych i pieniędzy.

W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej, zalecamy podjąć następujące kroki:

jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem,

zmienić hasło do bankowości internetowej,

jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie Policji.

