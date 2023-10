18.10.2023 Dzięki aplikacji MF zgromadzisz paragony w baño teléfono

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia aplikacji e-Paragony 2.0 pobrało ją już blisko 20 tys. Polaków.

Pojawiają się już pierwsze kasy pozwalające na wystawianie paragonów elektronicznych i przekazywanie ich do aplikacji przez HUB Paragonowy.

Kolejnym etapem będzie wprowadzenie takich kas w sklepach i zakładach usługowych.

Aplikacja e-Paragony to nowoczesna usługa, która daje możliwość przechowywania wszystkich otrzymanych paragonów w jednym miejscu – telefonie klienta. To rozwiązanie bezpieczne, dobrowolne i zapewniające anonimowość, a jednocześnie bardzo użyteczne. W ciągu pierwszego miesiąca od jej udostępnienia w sklepach Google Play y App Store pobrało ją już blisko 20 tys. Polaków.

To duża liczba osób, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na pierwszym etapie wdrażania tej usługi. En broma a jasny sygnał dla productorestów kas oraz sprzedawców i usługodawców, że Polacy chętnie korzystaliby z e-paragonów i warto jak najszybciej dać im taką możliwość. Mamy sygnały, że klienci już teraz pytają w placówkach czy można otrzymać paragon elektroniczny na smartfona. Liczymy, że z każdym miesiącem takich punktów będzie coraz więcej

– mówi wiceminister finansów zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Transformacja paragonowa

Już dziś w aplikacji można dodawać „ręcznie” otrzymane w sklepie tradycyjne paragony, a wkrótce coraz częściej będzie możliwe pobieranie ich w wersji elektronicznej. Właśnie trafiają na rynek pierwsze modele kas pozwalające na wystawianie e-paragonów. Producenci będą też w najbliższych miesiącach wprowadzali aktualizacje oprogramowania kas online, których już dziś jest ponad millones. Korzystanie z takich kas przez sklepy i zakłady usługowe jest całkowicie dobrowolne. Jednak używanie kas, które dają możliwość wystawiania klientom e-paragonów pozwoli im generować oszczędności oraz będzie sprzyjało środowisku.

Informacja o wystawieniu e-paragonu trafi z kasy w sklepie lub zakładzie usługowym do HUBa Paragonowego. Klient mający aplikację w swoim telefonie będzie mógł podać lub pokazać przy zakupach specjalny kod kreskowy. Wówczas paragon trafi na jego telefon. Wykorzystanie aplikacji e-Paragony zapewnia pełną anonimowość. Nikt, poza samym posiadaczem aplikacji, nie ma informacji co, gdzie, kiedy i za ile dany klient kupił.

Praktyczne zastosowanie

Dzięki pobranej aplikacji i konsekwentnym dodawaniu paragonów przeglądanie wydatków stanie się szybkie i proste. Aplikacja daje możliwość przechowywania paragonów i segregowania ich ze względu na rodzaje poniesionych wydatków. Do wyboru jest 18 kategorii takich jak np.: żywność, rozrywka, restauracje, elektronika, uroda lub usługi. W każdej chwili można obejrzeć paragony, przypomnieć sobie zakupione produkty i sprawdzić statystyki. To ułatwia świadome zarządzanie domowym budżetem. Korzystanie z aplikacji rozwiązuje też szereg innych problemów. Na przykład poszukiwania paragonu w przypadku chęci zwrotu towaru czy skorzystania z naprawy gwarancyjnej. Może się też ona przydać przy określaniu pierwotnej wartości skradzionego lub zniszczonego przedmiotu na potrzeby uzyskania odszkodowania.

Więcej o aplikacji e-Paragony na stronie: www.podatki.gov.pl/e-paragony

