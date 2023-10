16 физтехов в списке самых цитируемых ученых 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Одно из крупнейших мировых научных издательств Elsevier опубликовало обновление рейтинга топ-2% наиболее цитируемых ученых мира по показателю цитирования в Scopus. Ученые в базе данных классифицируются по нормированным показателям в 22 областях науки и 174 направлениях в ним в соответствии со стандартной классификацией Science-Metrix, самоцитирование не учитываются. Актуальный рейтинг основывается на данных о публикациях авторов в Scopus на момент 1 октября 2023 года, по показателю цитирования обновленном до конца 2022 года.

Рейтинг сформирован из 100 тысяч лучших ученых по всему миру. В него вошли 909 российских ученых, из которых 16 представляют МФТИ:

Борис Теодорович Поляк (к сожалению, ушедший от нас в начале 2023 года)

Александр Витальевич Федоров

Владимир Иванович Манько

Евгений Владимирович Иванов

Дмитрий Сергеевич Горбунов

Валерий Валерьевич Киселев

Дмитрий Игоревич Казаков

Владимир Павлович Крайнов

Георгий Всеволодович Шляпников

Сергей Владимирович Панюков

Андрей Александрович Катанин

Андрей Михайлович Райгородский

Антон Александрович Буздин

Олег Исаакович Толстихин

Александр Петрович Виноградов

Отдельно отметим, что 8 ученых из списка сохранили свои позиции с прошлого года.

Сердечно поздравляем коллег и желаем новых успехов!

