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16 физтехов в списке самых цитируемых ученых 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Одно из крупнейших мировых научных издательств Elsevier опубликовало обновление рейтинга топ-2% наиболее цитируемых ученых мира по показателю цитирования в Scopus. Ученые в базе данных классифицируются по нормированным показателям в 22 областях науки и 174 направлениях в ним в соответствии со стандартной классификацией Science-Metrix, самоцитирование не учитываются. Актуальный рейтинг основывается на данных о публикациях авторов в Scopus на момент 1 октября 2023 года, по показателю цитирования обновленном до конца 2022 года.

Рейтинг сформирован из 100 тысяч лучших ученых по всему миру. В него вошли 909 российских ученых, из которых 16 представляют МФТИ:

  • Борис Теодорович Поляк (к сожалению, ушедший от нас в начале 2023 года)

  • Александр Витальевич Федоров

  • Владимир Иванович Манько

  • Евгений Владимирович Иванов

  • Дмитрий Сергеевич Горбунов

  • Валерий Валерьевич Киселев

  • Дмитрий Игоревич Казаков

  • Владимир Павлович Крайнов

  • Георгий Всеволодович Шляпников

  • Сергей Владимирович Панюков

  • Андрей Александрович Катанин

  • Андрей Михайлович Райгородский

  • Антон Александрович Буздин

  • Олег Исаакович Толстихин

  • Александр Петрович Виноградов

Отдельно отметим, что 8 ученых из списка сохранили свои позиции с  прошлого года.

Сердечно поздравляем коллег и желаем новых успехов!

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