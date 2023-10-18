16 физтехов в списке самых цитируемых ученых 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Одно из крупнейших мировых научных издательств Elsevier опубликовало обновление рейтинга топ-2% наиболее цитируемых ученых мира по показателю цитирования в Scopus. Ученые в базе данных классифицируются по нормированным показателям в 22 областях науки и 174 направлениях в ним в соответствии со стандартной классификацией Science-Metrix, самоцитирование не учитываются. Актуальный рейтинг основывается на данных о публикациях авторов в Scopus на момент 1 октября 2023 года, по показателю цитирования обновленном до конца 2022 года.
Рейтинг сформирован из 100 тысяч лучших ученых по всему миру. В него вошли 909 российских ученых, из которых 16 представляют МФТИ:
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Борис Теодорович Поляк (к сожалению, ушедший от нас в начале 2023 года)
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Александр Витальевич Федоров
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Владимир Иванович Манько
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Евгений Владимирович Иванов
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Дмитрий Сергеевич Горбунов
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Валерий Валерьевич Киселев
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Дмитрий Игоревич Казаков
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Владимир Павлович Крайнов
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Георгий Всеволодович Шляпников
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Сергей Владимирович Панюков
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Андрей Александрович Катанин
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Андрей Михайлович Райгородский
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Антон Александрович Буздин
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Олег Исаакович Толстихин
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Александр Петрович Виноградов
Отдельно отметим, что 8 ученых из списка сохранили свои позиции с прошлого года.
Сердечно поздравляем коллег и желаем новых успехов!
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