«Электронный дом»: какие жилищные вопросы можно решить в Москве онлайн

«А у нас управдом — друг человека!» Крылатой фразе героини фильма «Бриллиантовая рука» Нонны Мордюковой исполнилось уже более полувека. Ее употребляют до сих пор, хотя профессия управдома перестала существовать. Сегодня содержание многоквартирного дома не завязано на одной персоне, жильцы принимают решения коллективно.

Такой формат тоже связан с некоторыми трудностями: не всегда удается договориться с соседями и понять, куда обращаться по тем или иным вопросам. Поэтому была создана платформа «Электронный дом». Она стала единым окном по жилищным вопросам. Рассказываем, какие возможности открыл проект и за что его полюбили москвичи.

Почти каждый дом в столице — «электронный»

Платформу «Электронный дом» создали в 2020 году, чтобы москвичи имели возможность заниматься управлением и содержанием многоквартирного дома онлайн. На ней можно воспользоваться основными сервисами и электронными услугами, связанными с городским хозяйством: передать показания приборов учета водоснабжения и электроэнергии, оплатить коммунальные счета, узнать о плановых и аварийных отключениях воды, электроэнергии, газа и лифтов, пожаловаться на неполадки в доме и во дворе, провести голосование среди собственников, а также общаться с соседями и многое другое.

К проекту присоединились жители 34 тысяч многоквартирных домов Москвы — это 99 процентов от общего числа. За три года работы подано более 450 тысяч заявок на устранение неисправностей, состоялось почти 10 тысяч общих собраний собственников и более трех тысяч опросов. За активность участники проекта получают баллы. Их можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

В зависимости от того, какой статус имеет человек по конкретному адресу, ему доступны разные опции. Самые широкие возможности у собственников жилья: они могут принимать участие в собраниях и инициировать их. Всем проживающим — собственникам, зарегистрированным и незарегистрированным в доме людям — открыты доска объявлений, справочная информация, протоколы собраний. Тем, у кого нет прописки, стоит подтвердить факт проживания в доме, предоставив код плательщика или гостевой доступ, — и тогда появится чат с соседями, функция подачи заявок, связь с управляющей компанией.

Уточнить, какие полномочия и кому предоставлены, можно на портале. А чтобы проверить или изменить свой статус, следует зайти в раздел «Мои адреса» личного кабинета.

Сервисами платформы можно воспользоваться также в приложении «Электронный дом Москва». Этим летом его обновили. Теперь самые востребованные опции отображаются на главном экране. Там же видно и количество баллов, которые начисляются за активность в «Электронном доме» и других городских проектах.

«Цифровизация — тренд нашего времени»

Ключевая функция «Электронного дома» — проведение общих собраний собственников онлайн. Решения, принятые на собраниях, имеют юридическую силу и обязательны к исполнению всеми собственниками и управляющей организацией. На них голосуют об установке шлагбаума и системы видеонаблюдения, обсуждают капитальный ремонт и благоустройство. Онлайн-формат соответствует задачам федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Почему проводить собрания собственников дистанционно удобнее, нежели очно, объяснил Петр Камский, жилец дома 40 на Фрунзенской набережной. Он инициировал голосование, в ходе которого соседи выразили желание поставить шлагбаум.

«Очные собрания тормозят принятие решения. Представьте, сколько бюллетеней надо распечатать и раздать. Да и люди у нас занятые: одни на работу спешат, другие — домой, третьи уехали в командировку или в отпуск. Кто-то просто не в настроении. Но ведь жилищные вопросы не отложишь. В прошлом году в ходе благоустройства у нас изменилась планировка двора. Нужно было согласовать установку новых шлагбаумов. А поскольку цифровизация — тренд нашего времени, я, как человек современный, предложил попробовать электронный формат», — рассказал Петр Камский.

Платформа «Электронный дом» скоординировала жильцов так, что им наконец перестали мешать разные графики и отъезды. Зарегистрированным в системе собственникам приходят уведомления о начале голосования. Чтобы поучаствовать, достаточно перейти по ссылке и сделать несколько кликов. Спешить не нужно: на голосование отводится минимум семь дней.

А еще в сервисе предусмотрены опросы. С их помощью можно выяснить, кого жители согласны назначить старшим по дому, нужен ли консьерж и как украсить подъезд к праздникам.

«Электронный дом» популярен у москвичей и благодаря прозрачности системы. Дело в том, что верификация на платформе происходит через учетную запись на mos.ru.

Если сведения о недвижимости не подтвердились автоматически, необходимо зайти в карточку адреса в разделе «Мой дом» в приложении «Электронный дом Москва» и пройти по ссылке для подтверждения адреса вручную. После проверки статус владельца квартиры появится в «Электронном доме», и тогда пользователь получит право участвовать в общих собраниях собственников.

Самое главное о вашем доме

Жители столицы постепенно узнают о возможностях проекта. Андрей Рубанов, проживающий в доме 17 на Новочеремушкинской улице, помогает соседям освоить новую платформу.

«Проблема в том, что многие наши люди апатичны. Пока у них стены не начнут рушиться и с них не возьмут огромные деньги на содержание дома, они тратить время и силы на обсуждения не будут. Такие сервисы, как “Электронный дом”, помогут привлечь внимание жителей. Потому что пользоваться им быстро и удобно», — поделился он.

Если в квартире, доме или дворе возникла какая-либо неисправность, не нужно искать организацию, ответственную за проведение работ, и тратить время на звонки. Подать заявку можно в «Электронном доме». Петр Камский, помимо проведения собраний собственников, активно пользуется и другими функциями.

«Увидел, что контейнерная площадка не убрана, — фотографируешь, отправляешь. И не думаешь о том, туда ли пишешь, — заявки автоматически передают ответственной инстанции. Фонари у подъезда не горят, в доме нет горячей воды — заявка улетает в управляющую компанию. Плюс есть возможность следить за статусом заявки: получена, в работе, выполнена. Платформа очень перспективна, у нее большой потенциал», — считает житель.

На главной странице «Электронного дома» опубликована важная информация для жильцов: оповещения о начале опросов или проведении общего собрания собственников, городские и районные новости, афиша. В разделе «Услуги» собраны жилищно-коммунальные услуги, которые можно получить в электронном виде. Блок «Объявления» предназначен для сообщений о купле-продаже, потерянных или найденных вещах, предупреждений о ремонтных работах в квартире. В разделе «Мои соседи» можно узнать о людях, живущих рядом, и пообщаться с ними, в том числе написать владельцу мешающего проезду авто. Есть и общедомовой чат. Его преимущество заключается в том, что туда не могут попасть сторонние пользователи.

В мобильном приложении платформы чаще всего пользуются именно чатами. Здесь также отправляют заявки на устранение неполадок, посещают разделы «Мои соседи» и «Мои платежи». А в веб-версии сайта жители предпочитают в первую очередь участвовать в опросах и общих собраниях собственников.

Функционал «Электронного дома» совершенствуется. В декабре прошлого года появилась опция предоставления гостевого доступа. То есть к управлению электронными сервисами своей квартиры можно подключать гостей, друзей, родственников или арендаторов. Предоставить гостевой доступ имеют право собственники жилья или постоянно прописанные в нем жильцы.

Платформу «Электронный дом» развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

