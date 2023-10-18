Финансовые новости: 18.10.2023, 17-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JUJG1 (Росбн14ИП).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

18.10.2023

17:20

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 18.10.2023, 17-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 108.88) и диапазона оценки рыночных рисков (до 112.16 руб., эквивалентно ставке 6.25 %) ценной бумаги RU000A0JUJG1 (Росбн14ИП).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI