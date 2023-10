Финансовые новости: Платежная система Банка России полностью соответствует рекомендациям по управлению рисками (18.10.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Завершена очередная оценка платежной системы Банка России (ПС БР) на соответствие рекомендациям по управлению рисками в платежных системах.

Ее итоги свидетельствуют о том, что Банк России установил качественные правовые основы работы своей платежной системы (в том числе Системы быстрых платежей), внедрил надежную систему комплексного управления рисками, обеспечил удовлетворение потребностей участников ПС БР и клиентов Банка России, не являющихся участниками ПС БР.

Регулятор проводит оценку значимых платежных систем на соответствие рекомендациям раз в три года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

