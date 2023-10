Финансовые новости: О проведении торгов на Московской бирже в период ноябрьских праздников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа определила регламент работы рынков в период ноябрьских праздников 2023 года.

6 ноября 2023 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В указанную дату на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

4–5 ноября 2023 года – выходные неторговые дни.

3 и 7 ноября 2023 года торги проводятся в обычном режиме.

