Финансовые новости: Открыта регистрация на форум «Кибербезопасность в финансах»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Зарегистрироваться на Уральский форум Банка России по информационной безопасности, который пройдет с 14 по 16 февраля в Екатеринбурге, можно на сайте мероприятия.

На форуме будут обсуждаться актуальные тенденции и векторы развития в сфере информационной безопасности, вопросы импортозамещения и операционной надежности финансовых организаций, условия безопасного внедрения цифровых и платежных технологий и другие актуальные темы. В дискуссии примут участие представители Банка России, федеральных органов власти, банков и финансовых организаций, эксперты ведущих компаний в области защиты информации. Молодежная программа будет предварять основные дни форума и откроется 11 февраля. Ее финалисты смогут представить собственные проекты по кибербезопасности экспертам финансовых организаций и руководству Банка России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI