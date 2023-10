Финансовые новости: Кредиторы теперь обязаны в рекламе сообщать не только минимальную, но и максимальную ставку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых.

С 23 октября вступает в силу норма закона, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением. Полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты, и одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить заемные средства по более выгодной ставке. Регулятор полагает, что новая норма заставит заемщиков обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку. Фото на превью: Ms.nen / Shutterstock / Fotodom

