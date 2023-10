Студенты ПИШ СПбПУ победители Инженерного чемпионата по двигателестроению

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Екатеринбурге прошел Инженерный чемпионат по двигателестроению для студентов и магистрантов вузов, обучающихся по техническим специальностям. Организаторами выступили АО «Уральский завод гражданской авиации», российский разработчик инженерного программного обеспечения «АСКОН» и Уральский федеральный университет. Задания чемпионата подготовлены экспертами завода с учетом специфики предприятия. Участникам предстояло соревноваться в решении реальных производственных задач в трех направлениях, предложенных Уральским заводом гражданской авиации. В состязаниях приняли участие более двухсот студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Самары, Набережных Челнов, Челябинска, Перми, Уфы и Иркутска.

«На сегодняшний день отмечается большая нехватка специалистов в области двигателестроения, поэтому проведение таких чемпионатов — важный шаг для формирования кадрового потенциала на ближайшие десятилетия», — сказал генеральный конструктор дивизиона «Двигатели» компании «УЗГА» Сергей Вакушин.

Чемпионат прошел в двух форматах: командное соревнование из 4–5 человек для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также индивидуальный конкурс для студентов, начиная с 3 курса бакалавриата и 4 курса специалитета.

Участникам чемпионата предстояло решить на выбор один из трех кейсов. Первый — проработка компоновки комбинированного турбовинтового двигателя для БПЛА с обеспечением работы в высотных условиях на крейсерском режиме. Второй кейс — определение облика ГТД для совершения сверхзвуковых коммерческих полетов. С применением термодинамической математической модели ГТД требовалось определить наиболее эффективную схему и потребные характеристики узлов ГТД по критерию лобовое сопротивление/тяга двигателя и по показателю удельного и километрового расхода топлива для обеспечения бесфорсажного крейсерского полета.

И третий — определение облика ядерного газотурбинного двигателя. Нужно было разработать облик газотурбинного двигателя с подводом тепла от источника ядерной энергии для обеспечения выполнения транспортной задачи вывода полезной нагрузки на орбиту Земли, с применением системы воздушного старта второй ступени. Первая ступень должна была быть многоразового использования — возвращаемая. На участках полета с высокими скоростями и на высотах более 30 километров требовалось выполнять дополнительную подачу рабочего тела на вход в двигатель для снижения температуры и повышения плотности потока. Необходимо было обеспечить устойчивость работы силовой установки первой ступени при запуске и отделении второй ступени.

В кейсе по проработке компоновки комбинированного турбовинтового двигателя для БПЛА сборная команда студентов Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» (Научно-образовательный центр «Авиационные двигатели и энергетические установки») и Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики (ВШЭМ ИЭ) «ПолиTeam» заняла почетное второе место в составе Анастасии Мариняк (ПИШ СПбПУ), Глеба Рощенко (ПИШ СПбПУ), Кирилла Алисова (ВШЭМ ИЭ), Никиты Курилец (ВШЭМ ИЭ) и Антона Пулина (ВШЭМ ИЭ).

В кейсе по определению облика ядерного газотурбинного двигателя команды ПИШ СПбПУ заняли первое и третье места. Победителем стала команда «Двигозавры» в которую вошли магистранты ПИШ СПбПУ второго курса Станислав Степанов, Алексей Мамин, Дмитрий Дрон, Александр Васянин и Антон Анфилатов.

Почетное третье место заняла команда «Rotor_mech» в составе магистрантов ПИШ СПбПУ первого курса Илья Ермилов, Николай Сысоев, Лилия Нежинская, Екатерина Садовченко и Виктория Торопова.

Еще одна команда ПИШ СПбПУ «Ревущие форсунки» в составе Элеоноры Никольской, Александра Овчинникова, Александра Корякова, Михаила Кадырова и Артура Асылгужина в третьем кейсе заняла четвертое место.

«Мои впечатления от поездки в Екатеринбург исключительно позитивные, рассказывает Станислав Степанов из команды „Двигозавры“. — Мы всей нашей дружной командой очень продуктивно поработали над необычной инженерной задачей. Тема нашего трека — „Определение облика ядерного газотурбинного двигателя“. Очень интересно было подумать над тем, что еще не изобретали. Мы решили провести последний год магистратуры насыщенно — хотим по максимуму участвовать в подобных мероприятиях. Надеюсь, что мы и впредь будем занимать только призовые места и отстоим гордое звание инженерного спецназа».

«За эти три дня нам предстояло практически с нуля придумать двигатель под выданное техническое задание, – говорит Глеб Рощенко из «ПолиTeam». Это был очень интересный опыт и, как мне кажется, мы справились с поставленной задачей достаточно успешно. В чемпионате принимало участие более 200 человек и практически все из разных городов, поэтому помимо получения опыта, мы познакомились с нашими коллегами из других регионов. Поездка была очень интересная и считаю, что съездили мы не зря».

Помимо соревнований в рамках образовательной программы чемпионата студенты слушали лекции, посетили мастер-классы и побывали на экскурсиях. Особенно запомнился визит на Уральский завод гражданской авиации. Команды-победители получили денежные призы. А те студенты, которые продемонстрировал лучшие показатели в индивидуальном конкурсе, получили право пройти обучение в магистратуре за счёт предприятия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI