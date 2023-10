СПбГАСУ открыл «Университетскую смену» для школьников из Херсонской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Во время экскурсии

СПбГАСУ принимает участие в образовательно-туристической программе «Университетские смены». Проект реализуют Министерство науки и высшего образования России, Министерство просвещения России, Федеральное агентство по делам молодёжи и Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых» по поручению президента Владимира Путина.

Выступает проректор по молодёжной политике Ирина Луговская

В рамках программы, рассчитанной на десять дней, в университет приехали школьники из г. Геническа Херсонской области. Ребятам от 14 до 17 лет, и они заинтересованы в выборе будущей профессии, поэтому «Университетская смена» в обязательном порядке включает профориентационное направление. На это внимание гостей СПбГАСУ обратила проректор по молодёжной политике Ирина Луговская. Она подчеркнула, что университет является старейшим в России техническим учебным заведением по подготовке кадров для строительной отрасли и архитектуры и уникальным в Северо-Западном регионе, который ведёт интегрированную подготовку специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта. О том, какие компетенции получают студенты вуза, ребятам предстоит подробно узнать в течение «Университетской смены».

В Музее истории СПбГАСУ

«Все мероприятия образовательно-туристической программы разделены по тематическим блокам. В рамках профориентационного тематического блока мы организовали серию мероприятий “Старт в профессию”. Ребята примут участие в мастер-классах в лаборатории и макетной мастерской, побывают на факультетах. Не менее содержательны мероприятия второго тематического блока: это встречи с интересными и успешными людьми, участие в акциях добра под эгидой Российского движения детей и молодёжи “Движение Первых”. Третий тематический блок носит культурно-просветительскую направленность, поэтому в программе много мероприятий пройдёт в нашем Центре студенческого досуга и творчества “Кирпич”, который растит и продвигает таланты вплоть до международного уровня. Также запланированы экскурсии по городу и в музеи. Мы постарались сделать пребывание ребят в нашем вузе и городе содержательным, интересным и полезным», – подчеркнула Ирина Луговская.

Школьники под впечатлением уже с первого дня. По их словам, Петербург им очень понравился.

«Сначала город встретил нас дождем, а потом отражающейся в Фонтанке радугой! Это очень красиво! Впечатлил университет, в котором удивительно сочетаются история и современность. Мой папа работает в строительной сфере, поэтому я с детства знаю, что строительство – это классно! Вполне возможно, что, окончив школу, вернусь именно в этот вуз, чтобы получить хорошее профильное образование», – поделилась впечатлениями школьница Юлия Панкратова.

На открытии «Университетской смены» ребятам вручили подарки, в этот же день они побывали в музеях СПбГАСУ.

