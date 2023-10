Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В конце сентября на экологичный транспорт перевели еще четыре маршрута автобусов в трех округах столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

«Всего лишь пять лет прошло со дня открытия первого электробусного маршрута, а сегодня их число уже достигло 100!» — написал Мэр Москвы.

Современные комфортные электробусы вышли на маршруты:

— в Юго-Восточном административном округе — на Т74 (станция Курьяново второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) — станция метро «Кузьминки») и № 762 (станция Курьяново МЦД-2 — станция метро «Братиславская»);

— в Троицком и Новомосковском административных округах — на № 875 (город Троицк — станция Курьяново МЦД-2).

В рабочие дни по маршрутам совершается более 7,5 тысячи поездок.

«Четвертым электробусным маршрутом стал шаттл для студентов МФТИ от станции метро “Физтех” в СВАО. Ему присвоили красивый номер — 555. Проезд здесь остался бесплатным, а расписание по-прежнему учитывает график занятий студентов. Плюс для удобства студентов появилась дополнительная остановка возле общежития № 13 “‎ДХЗ ТОС”», — добавил Сергей Собянин.

Весной город заключил контракты жизненного цикла на поставку еще 1200 машин от ПАО «КамАЗ» и группы «ГАЗ». Таким образом, в следующем году доля электробусов в парке ГУП «Мосгортранс» составит около 30 процентов.

Новые машины будут улучшенной версии: запас хода увеличится с 40–50 до 80 километров, что позволит электробусу ехать дальше после подзарядки. Кроме того, станет крупнее на 18 процентов передний указатель, его будет гораздо лучше видно издалека. Для комфорта пассажиров освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток.

При этом в городе продолжается развитие инфраструктуры для зарядки электробусов, строятся современные технологичные парки. Первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра» открылся в ТиНАО в 2022 году. Второй дом для электробусов — «Митино» — заработал в июле этого года на северо-западе Москвы.

«Бесшумные, экологичные, надежные электробусы идеально подходят для такого динамичного мегаполиса, как Москва. Поэтому количество электробусных маршрутов будет только расти», — заключил Сергей Собянин.

Экологичные, прочные, современные: как в Москве производят остановки и электробусыСергей Собянин: Москва — лидер по количеству электробусов в ЕвропеЭлектробусы, электросуда, электрокары. Как Москва переходит к экологичному транспорту

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI