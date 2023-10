Собянин и Алекперов обсудили планы развития спортивного комплекса «Спартак» в Сокольниках

Source: MIL-OSI Russian Language News

На востоке столицы, в Сокольниках, планируется реконструировать спортивный комплекс футбольного клуба «Спартак». Сергей Собянин и Вагит Алекперов посетили спортивную базу академии футбольного клуба «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова и обсудили проект ее развития.

«Прекрасный теннисный центр здесь рядом реконструировали, сделали хоккейный центр. А вот футбольный центр академии “Спартак” выглядит не очень, хотя, конечно, здесь такое намоленное место, что, я думаю, интересно заниматься. Так что, надеюсь, после реализации этого проекта здесь будет один из лучших футбольных центров нашей страны», — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что здесь планируют сделать новые поля и стадион, а также бассейн для тренировок юных спортсменов. Вагит Алекперов отметил, что концепция реконструкции подготовлена и ждет одобрения, после этого ее реализуют в максимально короткие сроки.

Спортивный комплекс футбольной академии «Спартак» в Сокольниках (Малый Олений переулок, дом 23), открытый в 2009 году, является тренировочной базой юниорских и молодежных команд ФК «Спартак-Москва». Также здесь проводятся официальные соревнования и турниры детско-юношеских и молодежных команд под эгидой Российского футбольного союза и Московской федерации футбола.

В составе комплекса, занимающего свыше 19,5 гектара, действуют спортивные объекты общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, в том числе четыре футбольных поля, поле с искусственным покрытием для футбола и хоккея на траве, два теннисных корта, бейсбольное поле, лучное поле, площадка для игры в гольф, площадка для занятий общей физической подготовкой. Кроме того, к комплексу относится восемь нежилых строений общей площадью 13,8 тысячи квадратных метров.

С течением времени спортивная инфраструктура пришла в неудовлетворительное состояние и уже не соответствует современным требованиям для проведения тренировок и соревнований.

Концепция реконструкции спорткомплекса академии ФК «Спартак» включает создание следующих объектов:

— футбольного стадиона 110 на 72 метра с трибунами для 7,5 тысячи зрителей — по сравнению с существующим стадионом вместимость трибун увеличится более чем в два раза;

— крытого манежа с полем 105 на 68 метров и трибунами на 500 зрителей, еще одним полем 60 на 40 метров, а также тренажерным и игровым залами;

— семи открытых полей размером 105 на 68 метров, в том числе трех полей для тренировок основной команды и четырех полей для тренировок молодежных команд академии ФК «Спартак» и спортсменов-любителей;

— четырех теннисных кортов.

Кроме того, предусмотрено размещение объектов сопутствующей инфраструктуры. Планируется и благоустройство прилегающей парковой зоны с устройством открытого амфитеатра для просмотра футбольных матчей и кинофильмов, созданием детской площадки, воркаут-зоны и других объектов.

После реконструкции спорткомплекс будет рассчитан на 1500 посещений в сутки, в том числе тренироваться смогут до 500 человек. Он станет тренировочной базой для команд футбольного клуба «Спартак-Москва» и учащихся Московской футбольной академии. В свободное от тренировок спортсменов время комплекс будет открыт для всех желающих.

Ледовые арены и теннисные корты: спортивно-оздоровительный комплекс в Сокольниках

Обновленный спорткомплекс футбольной академии «Спартак» будет частью современного спортивно-оздоровительного комплекса в Сокольниках. В него входит хоккейный комплекс «Академия “Спартак”» (Большая Тихоновская улица, дом 2), реконструкция которого завершена в 2019 году. В спорткомплексе площадью 10 тысяч квадратных метров открыты четыре ледовые площадки:

— две большие арены (финская 60 на 26 метров и канадская 56 на 26 метров), предназначенные для тренировок, матчей, турниров и других соревнований хоккеистов и фигуристов, — здесь есть мобильные трибуны, смонтирована современная система спортивного освещения и звука;

— две малые арены (40 на 20 метров), на которых проводятся индивидуальные тренировки, игры детских команд и тренировки команд малыми составами, — они оснащены современной системой спортивного освещения.

Также в хоккейном комплексе есть спортивный зал площадью 400 квадратных метров с современным фитнес-оборудованием, бросковая зона с новейшим оборудованием (185 квадратных метров), раздевалки, спортивный магазин и зона отдыха с кафе.

На базе этого спорткомплекса организована подготовка воспитанников Московской хоккейной академии и частной спортшколы. Кроме того, здесь проводят тренировки фигуристы различных возрастов и могут заниматься все желающие — любители хоккея и фигурного катания. Ежедневно хоккейный комплекс в Сокольниках посещают до тысячи человек.

Еще одной частью спортивного комплекса в Сокольниках является теннисный центр «Спартак» (Майский просек, дом 7). Работы по его переустройству для современного использования были завершены в 2020 году.

На территории площадью 52,6 тысячи квадратных метров обустроено 32 теннисных корта, в том числе 16 открытых (с грунтовым покрытием) и 16 крытых (10 — с покрытием Hard и шесть — с грунтовым покрытием). Искусственное освещение на них позволяет проводить игры и тренировки в вечернее время.

Крытые корты размещены в двух некапитальных сооружениях общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров, которые гармонично вписаны в окружающий природный ландшафт: они выполнены из экологичных деревоклееных конструкций с прозрачными фасадами и витражным остеклением.

В теннисном центре установлено высококачественное спортивное оборудование, в том числе современная аудиосистема, освещение соответствует требованиям Международной федерации тенниса (ITF). Имеется возможность установки мобильных трибун на 240 мест для проведения соревнований. Помещения могут трансформироваться для занятий различными видами спорта — бадминтоном, единоборствами, фехтованием, гимнастикой и другими, а также для проведения выставок и иных мероприятий.

В административно-бытовом блоке размещены раздевалки, спортивный зал, магазин спортивной экипировки и сервисный центр, кафе и помещения для персонала. К услугам посетителей также детская и воркаут-площадка и охраняемая парковка.

Благодаря безбарьерной среде обеспечен комфортный доступ в теннисный центр для маломобильных спортсменов — здесь создана зона адаптированного выхода на корты, есть специальные шкафчики и санузлы.

На базе теннисного центра проходят подготовку воспитанники Московской теннисной академии и теннисной академии «Спартак», а также сборные команды Москвы и России. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс открыт для всех желающих. Ежедневно теннисный центр в Сокольниках посещают до 800 человек.

Развитие спортивной инфраструктуры Москвы

С 2011 года в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы» в столице построено 195 объектов спортивной инфраструктуры. Среди них 16 введено в эксплуатацию с начала 2023 года, в том числе ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», академия спорта «Динамо» в Петровском парке, ледовый каток «Сталкер» в Куркине, Дворец спорта «Некрасовка», центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Качаловский» в Северном Бутове, физкультурно-оздоровительный комплекс на Изваринской улице в районе Внуково и другие.

В планах до конца 2023 года — завершить строительство еще четырех спортивных объектов, среди которых физкультурно-оздоровительный комплекс в Бибиреве (Алтуфьевское шоссе, владение 100), спортивный комплекс для Московской волейбольной академии (Волжский бульвар, владение 8), а также спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» (Востряковское шоссе, участок 1).

