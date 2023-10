Сергей Собянин: В сентябре ввели 13 новостроек по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В сентябре ввели в эксплуатацию 13 новостроек по программе реновации. Дома с улучшенной отделкой находятся в семи округах столицы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан», — уточнил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Больше всего правообладателей квартир в Юго-Восточном административном округе. С января по сентябрь здесь заключили договоры на получение нового жилья около 6,7 тысячи москвичей.

Программа реновации — это не только переселение из старых домов в новые, но и повышение качества жизни горожан в целом. Поэтому кварталы реновации всегда благоустраиваются — в них создается новая городская среда. Здесь появляются места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и уютные скверы.

