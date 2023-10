Почти 14 тысяч подъездов отремонтировали в Москве в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В общей сложности обновили почти 14 тысяч подъездов.

В столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В обязательный перечень работ входит косметический ремонт — покраска входных групп, потолков и стен.

«При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов, — рассказал Петр Бирюков. — В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, другие поврежденные элементы и конструкции».

О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на стендах и в местах общего пользования.

