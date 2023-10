Политехники стали призёрами международной студенческой олимпиады по математике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В 2023 году суперфинал интернет-олимпиады по математике состоялся 10-11 октября в стенах филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Ташкенте. В нём приняли участие 39 студентов из 18 вузов и филиалов России, а также Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. География участников охватила все федеральные округа нашей страны, а также страны ближнего зарубежья. Среди дисциплин открытых международных студенческих Интернет-олимпиад математика — единственная дисциплина, по которой предусматривается проведение третьего тура и суперфинала в традиционной очной форме.

В индивидуальном и командном первенствах студенты оформляли решения задач в письменном виде, работы проверялись членами международного жюри. В работе программного комитета и оргкомитета олимпиады приняли участие 20 ведущих ученых и педагогов России и стран ближнего зарубежья.

Приглашение принять участие в состязании получили студенты Физико-механического института Артемий Гольдберг и Чинь Тхи Тху Хоай, победившие в третьем туре. В упорной борьбе в индивидуальном первенстве оба студента заняли призовые места и были награждены дипломами и медалями. Подробная информация об олимпиадах и победителях от Политеха здесь .

«Я очень рад, что мне удалось защищать честь Политехнического университета в этой олимпиаде. Такое может случиться всего один раз за всю жизнь, поэтому чувствовалась особая ответственность за результат, — говорит Артемий Гольдберг, завоевавший серебряную медаль. — Я благодарен своим преподавателям и сотрудникам Политеха за полученные знания и помощь в организации моего участия в суперфинале».

«Олимпиада — интересная и увлекательная площадка для любителей математики. Участие в этом конкурсе не только помогло мне расширить свои знания по математике, но и позволило познакомиться и пообщаться с другими талантливыми людьми, а еще я рада, что побывала в Ташкенте», — поделилась Чинь Тхи Тху Хоай, завоевавшая бронзовую медаль.

В состав международного жюри вошла Мария Бортковская, доцент кафедры Высшей математики СПбПУ, научный руководитель студентов-олимпиадников.

«Наши студенты горят энтузиазмом решать задачи и выигрывать олимпиады. Дело преподавателя лишь вдохновлять их, делиться полезными материалами для подготовки, обсуждать творческие идеи, — поделилась она. — Например, в прошлом году, уезжая с финала олимпиады по математике из Йошкар-Олы, студенты в аэропорту в 3 часа ночи с энтузиазмом решали задачи. Это очень характерно для всех олимпиадников».

Поездка команды Политеха на суперфинал была профинансирована в рамках программы «Приоритет — 2030».

«Победы в олимпиадах и профессиональных конкурсах — это один из наиболее эффективных способов на деле продемонстрировать высокое качество подготовки специалистов в нашем университете, а высокие результаты иностранных студентов — наиболее наглядны, — считает Мария Врублевская, директор Департамента стратегического планирования и развития, руководитель Исполнительной дирекции программы „Приоритет — 2030“. — Именно такой вектор в позиционировании университета на международной арене позволяет повышать академическую репутацию Политеха и занимать достойные места в российских и мировых рейтингах».

Поздравляем победителей и их научного руководителя! Желаем новых побед!

