Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

18 октября день рождения празднует Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Государственный университет управления искренне поздравляет руководителя профильного ведомства и желает успешного продолжения рабочей деятельности на высоком посту, реализации всех начинаний и генерирования новых идей. Мы уверены, что всё будет именно так, потому что на срок руководства Валерием Николаевичем Минобром уже пришлись серьёзные испытания пандемией, санкциями и культурой отмены всего российского, с которыми он вполне успешно справляется. Конечно же, желаем личного счастья, здоровья и множества новых приятных впечатлений.

Валерий Фальков окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. Около 10 лет работал на различных руководящих должностях в ТюмГУ и в 2021 году стал ректором родного университета. Позже был выбран Председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. С 2013 года стал депутатом Тюменской городской, а после и областной Думы. 21 января 2020 года Указом Президента Российской Федерации назначен Министром науки и высшего образования РФ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI