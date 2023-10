Открывается новый сезон проекта «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичный Департамент культуры открывает сезон проекта «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы». Он пройдет с октября 2023 года по май 2024-го. Участие в бесплатных экскурсиях смогут принять люди с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата.

«В рамках проекта “Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы” в мероприятиях приняли участие уже более 700 человек. Каждый раз программа проекта адаптируется под различные категории посетителей с ограниченными возможностями здоровья — с нарушениями слуха, зрения, ментальными особенностями. Сейчас мы впервые запускаем цикл экскурсий для людей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата — предусмотрим для них комфортные условия осмотра экспозиции и возможность взять с собой сопровождающего», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента культуры Алексей Фурсин.

Первая экскурсия в рамках проекта пройдет 19 октября 2023 года в музее-усадьбе «Люблино». Участников познакомят с историей архитектурно-художественного ансамбля конца XVIII — начала XIX века и ее владельцев. В парадных залах гости увидят сохранившиеся оригинальные настенные и потолочные росписи и барельефы, над которыми работали лучшие архитекторы, скульпторы и художники своего времени.

Люди с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата старше 18 лет могут посетить усадьбу в сопровождении одного ответственного лица. Количество мест ограниченно. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Следующая экскурсия пройдет 16 ноября в музее-заповеднике «Царицыно» для детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. 21 ноября можно побывать на экскурсии в Музее русского импрессионизма.

Ссылки на регистрацию откроются за неделю до начала мероприятий, информация будет размещена на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Всего в новом сезоне проекта «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы» запланировано около 15 мероприятий для людей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Экскурсии пройдут в Музее русского импрессионизма, музее-заповеднике «Царицыно», Государственном музее — культурном центре «Интеграция» и других учреждениях столицы.

В музеях Москвы на протяжении последних шести лет с октября по май проходят бесплатные инклюзивные экскурсии для детей и взрослых с особенностями здоровья.

Целью проекта «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы» является создание благоприятных условий и организация познавательного досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также их знакомство с разнообразием культурных площадок столицы.

