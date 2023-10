Около 270 человек переедут по программе реновации в новостройку на улице Петра Алексеева

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Можайском районе ввели в эксплуатацию уже шестой дом, построенный по программе реновации. Новостройка находится по адресу: улица Петра Алексеева, дом 10.

В настоящее время ведется приемка жилых и нежилых помещений, а также эксплуатационных систем нового дома. После передачи под заселение в новостройку переедут около 270 жителей района. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В новостройке 134 квартиры: 60 однокомнатных, 38 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. Также в доме оборудовали подземный паркинг на 64 машино-места.

Во дворе оборудовали спортивную и детскую площадки, места для отдыха, территорию благоустроили и озеленили.

«Дом располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой: рядом находятся образовательные учреждения, магазины, в шаговой доступности зеленая зона — природный заказник “Долина реки Сетуни”», — добавил Сергей Левкин.

В Можайском районе ранее были переданы под заселение новостройки на улицах Гжатской (дом 5, корпус 7 и дом 16, корпус 1), Красных Зорь (дом 59 б), Кубинке (дом 18/2) и Гродненской (дом 9). В районе полностью расселено и снесено 10 старых домов, жители еще четырех оформляют необходимые документы и переезжают в новые квартиры.

Сергей Левкин сообщил, что всего по программе реновации в Можайском районе предусмотрено расселение 148 домов, в новые квартиры переедут порядка 25 тысяч жителей.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов квадратных метров до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

