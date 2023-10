«М.О.З.Г. 4,5» расскажет, как не стать жертвой инсульта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает присоединиться к проекту «М.О.З.Г. 4,5», направленному на информирование населения о симптомах инсульта и алгоритме действий в случае его возникновения.

Сосудистые заболевания головного мозга – одна из ведущих причин заболеваемости, смертности и инвалидизации в Российской Федерации. В Российской Федерации мозговой инсульт ежегодно развивается более чем у 450 000 человек, из которых примерно 35% умирает в остром периоде заболевания.

Сохранить здоровье и жизни наших близких помогут знание симптомов инсульта и мер экстренного реагирования. Именно этому посвящены мероприятия проекта «М.О.З.Г. 4,5», который реализует АНО «ИНФОЗОЖ». Уже в его названии зашифрованы главные симптомы и действия, которые необходимо запомнить:

М – мимика нарушена,

О – ослабла рука или нога,

З – затруднена речь,

Г – главное успеть вызвать Скорую по номеру «103»,

4,5 – часа на спасение жизни.

Узнать больше об инсульте, его симптомах и алгоритме действий в случае его возникновения можно на мастер-классах проекта, которые пройдут в следующие дни:

19 октября в 9:00 https://tcvcs3.minobrnauki.gov.ru:4443/c/1445396584

23 октября в 9:00 https://tcvcs3.minobrnauki.gov.ru:4443/c/2219769378

24 октября в 15:00 https://tcvcs3.minobrnauki.gov.ru:4443/c/3277521620

Кроме того, в рамках проекта проходит Конкурс Онлайн-эстафеты #вызовмозг45. Для участия в эстафете необходимо снять видеоролик про симптомы инсульта с использованием авторского интерактива М.О.З.Г.4,5 и опубликовать его в ВК с соответствующим хештегом. Авторы лучших работ получат ценные призы. Подробные условия читайте на официальном сайте проекта мозг45.рф.

