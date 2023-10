Мэр Москвы сообщил об учреждении нового почетного знака в сфере промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице учредили почетный знак «Заслуженный промышленник города Москвы». Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Будем его присваивать людям, которые готовят кадры для промышленности, участвуют в создании новых производств и передовых разработок, а также представителям трудовых династий на заводах», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Помимо почетного знака, столичные промышленники получат награду в 300 тысяч рублей.

Москва — промышленный центр России. Сейчас в отрасли трудится каждый десятый работающий житель столицы — больше 720 тысяч человек.

«Перед ними стоит важная задача — укрепление технологического суверенитета страны. Объемы производства постоянно растут, профессиональные кадры всегда нужны», — отметил Сергей Собянин.

