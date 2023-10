Москвичи в 1,5 раза чаще стали пользоваться электронной медкартой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году москвичи стали пользоваться электронной медицинской картой (ЭМК) в 1,5 раза чаще, чем в 2022-м. Это один из самых востребованных сервисов столичного здравоохранения.

«Электронная медкарта уже более 3,5 лет позволяет пациентам иметь доступ к данным о своем здоровье и здоровье своих детей в любое время в любом месте. Иметь такую информацию под рукой действительно удобно, и это подтверждает рост популярности сервиса. С 2020 года москвичи обратились к своим электронным медкартам уже более 470 миллионов раз, из них более 215 миллионов — с начала этого года. По сравнению с прошедшим годом востребованность сервиса выросла в 1,5 раза», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Сегодня в электронной медицинской карте доступны результаты лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии), включая доступ к изображениям снимков, протоколы осмотров специалистов, сведения о диспансерном наблюдении и диспансеризации, вызовах скорой помощи, результаты тестов на COVID-19 и данные о прививках, выписки из стационаров и многое другое. Сервис позволяет москвичам самостоятельно добавлять и скачивать медицинские документы, а также вносить информацию о личном и семейном анамнезе. Для этого в медкарте доступны разделы «Мои данные» и «Моя семейная история», которые пользуются популярностью у горожан.

Еще одним востребованным разделом медкарты является «Дневник здоровья». Москвичи могут вносить в него различные показатели: пульс и его ритмичность, вес и рост, температуру, данные об уровне сахара и кислорода в крови, об артериальном давлении и приступах стенокардии. Эта информация помогает врачу составить более полное представление о состоянии здоровья пациента и отслеживать происходящие в организме изменения. Данные о показателях будут доступны специалисту только в случае, если пациент самостоятельно откроет ему доступ к ним в настройках «Дневника здоровья».

Функционал электронной медицинской карты постоянно расширяется. Так, почти год назад москвичи получили возможность в веб-версии сервиса предоставлять врачам федеральных, частных и региональных клиник временный доступ к данным медкарты. Это позволило упростить получение медицинской помощи в организациях, не входящих в систему городского здравоохранения. Также в электронной медкарте на портале mos.ru горожане теперь могут записаться к врачу. Сделать это можно со стартовой страницы сервиса по кнопке «Записаться». Кроме того, в разделе «Мои направления» горожане могут ознакомиться со своими направлениями на консультации, исследования и процедуры и записаться на них. А в разделе «Мои записи» доступна информация по всем предстоящим записям. Также есть возможность перенести или удалить запись на прием к специалистам, процедуры, на лабораторные и инструментальные исследования.

Получить доступ к ЭМК могут москвичи старше 15 лет, имеющие полис ОМС. Кроме того, сервис дает возможность получить доступ к медкарте своего ребенка до наступления его совершеннолетия. Родители могут загружать в нее различные медицинские документы, например о прививках и иммунодиагностических тестах, выполненных в частных и федеральных клиниках, результаты лабораторных и инструментальных исследований и ряд других, а также вносить сведения об аллергоанамнезе. Для удобства в разделе «Прививки» создан интерактивный региональный календарь детских профилактических прививок, с помощью которого родители могут следить за планом вакцинации. Также в детских медкартах содержится информация о выданных в городских поликлиниках санаторно-курортных картах, справках для получения путевки на санаторно-курортное лечение, в лагерь, в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными. Кроме того, родители и дети старше 15 лет могут ознакомиться в ЭМК с рекомендациями по освобождению от посещения школ и детских садов и справками о болезни ребенка для образовательных учреждений.

Для получения доступа к электронной медкарте необходимо подать заявку на портале mos.ru. Для этого пользователь должен зарегистрироваться и создать себе стандартную или полную учетную запись. Всем горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru доступ к электронной медицинской карте с апреля 2021 года открыт автоматически — в день подачи заявки. Если в личном кабинете верифицированы сведения о несовершеннолетних детях, в том числе подопечных, то доступ к их электронным медицинским картам также предоставляется в проактивном режиме. Пользователям со стандартной учетной записью на mos.ru для получения доступа к своей медкарте или медкарте несовершеннолетнего ребенка необходимо оформить запрос в рамках электронного сервиса «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте» и дождаться, пока личные данные пройдут проверку. В таком случае доступ к ЭМК предоставляется в течение пяти рабочих дней. Пользоваться функционалом электронной медкарты москвичи могут на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Москва занимается цифровизацией системы здравоохранения уже более 10 лет. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую развивают совместно комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий. Она позволяет вести каждого пациента персонифицированно на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Все данные о состоянии здоровья горожан хранятся в едином цифровом контуре и доступны онлайн. У врачей и пациентов есть возможность пользоваться сервисами, благодаря которым упрощается их взаимодействие и повышается качество исследований и лечения. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

