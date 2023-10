Метровагон Eж-3 стал частью постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Четвертым экспонатом постоянной коллекции Музея транспорта Москвы стал метровагон типа Еж-3 1977 года выпуска. Его уже привезли и установили на подземный уровень гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице.

«По поручению Мэра Москвы в конце 2024 года в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, (дом 27) откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации — ему возвращают исторический облик. С сентября мы обустраиваем подземный уровень. Его спроектировали специально для экспозиции, которая будет посвящена Московскому метрополитену. Здесь можно будет увидеть действительно уникальную историческую технику. Рассчитываем, что наш транспортный музей станет одним из самых посещаемых в Москве», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

От своих предшественников вагоны Еж-3 отличаются обновленным электрооборудованием с системой авторегулирования скорости, пультом управления в кабине машиниста и изменениями в конструкции сидений. В народе их, как и все остальные модели Еж, прозвали «ежиками». Вагоны использовались для перевозки пассажиров в столичном метро с 1970 до 2020 года, а затем уступили место более современным. Однако специальный новогодний поезд серии Еж-3 и парадный состав этой модели иногда выходят на линию. Кроме того, два немодернизированных вагона до сих пор служат в качестве головных в служебном составе с вагоном-путеизмерителем.

Новый экспонат музея — вагон Еж-3 с номером 5946 — выпущен Мытищинским машиностроительным заводом в январе 1977-го. В этом же году выпуск таких моделей прекратили в пользу электровагонов 81–717/714, получивших название «номерные». К тому моменту было построено более 450 вагонов типа Еж-3. Все они, в отличие от своих предшественников и последователей, остались в СССР. Их использовали, в частности, в Московском, Тбилисском, Ташкентском и Бакинском метрополитенах.

Перед установкой будущего экспоната специалисты отреставрировали его. При этом использовались исторические фотографии из Народного музея Московского метрополитена и Российского государственного архива кинофотодокументов. Работы велись при участии сотрудников столичного метро.

«С метровагона Еж-3 были удалены старые слои краски, и восстановлена изначальная схема окраски. Специально для будущего экспонирования в вагоне установили прозрачные перегородки и люки из ударопрочного стекла, которые позволят посетителям рассмотреть техническое оснащение и узлы», — отметила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

С начала сентября Музей транспорта Москвы уже разместил в гараже единственный сохранившийся в мире метровагон В восьмидверной модификации, вагон Г и мотовоз АГМу. До середины ноября экспозицию пополнят еще пять экспонатов: вагоны 81–717, «Яуза» (81–720), макет метровагона «Москва-2019» (81–765.4), который создает компания «Метровагонмаш».

Как и другие экспонаты, вагон Еж-3 опустили под землю через монтажный проем в перекрытии первого этажа. Его установили на макет исторической рельсошпальной решетки. До открытия музея экспонаты будут закрыты защитными кофрами. Когда здание подключат к системе отопления, под кофрами отреставрируют интерьеры вагонов В и Г.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на вопрос, что движет столицей. В фондах хранятся легковые и грузовые автомобили, такси, автобусы, троллейбусы, машины городских служб, вело- и мототехника. Сейчас их можно увидеть на различных выставках и на действующих объектах транспорта. В следующем году постоянная экспозиция музея переедет в гараж Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27). Сейчас памятнику архитектуры советского авангарда возвращают исторический облик.

Музей транспорта Москвы откроется в гараже Мельникова — Сергей Собянин

